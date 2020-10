Zelig Cabaret: Programma dal 19 al 24 Ottobre

PROGRAMMA DAL 19 AL 24 OTTOBRE

Lunedì 19 Ottobre – ore 21.00

ZELIG C-LAB

prove tv

Martedì 20 e Mercoledì 21 Ottobre – ore 21.00

ZELIG C-LAB

registrazioni televisive

Ingresso posto unico € 15

Il nuovo appuntamento più divertente della tv italiana a Zelig Cabaret !

Zelig C-LAB, 10 serate di risate, divertimento e originalità in arrivo poi su Comedy Central (canale Sky 128 e in streaming su NOW TV), il canale di ViacomCBS Italia dedicato alla comicità.

Zelig C-LAB nasce da una collaborazione che mette insieme l’unicità comica di Zelig e Comedy Central, i l canale che al meglio la rappresenta in tutte le sue forme.

Un gruppo di affiatatissimi comici tra volti nuovi e noti, capitanati da Davide Paniate e Federico Basso.

…. da non perdere !

Conducono Federico Basso e Davide Paniate

E con Amedeo Abbate (solo 19/10), Vincenzo Albano, Max Angioni, Ippolita Baldini, Ivano Bisi (solo 20/10), Silvio Cavallo, Michele Cosentino (solo 21/10), Luca Cupani, Chibo (19-20/10), Marco Della Noce (19-20/10), Andrea Di Marco (20-21/10), Peppe Iodice, Giancarlo Kalabrugovic (19 e 21/10), Leonardo Manera (solo 19-20/10), Cinzia Marseglia (19 e 21/10), Elianto (19 e 21/10), Max Pieriboni (19-20/10), Salvatore Zappia (solo 21/10) e Stefano Signoroni & The Mc Band (Giacomo e Tommaso Ruggeri, Raffaele Trapasso)

ATTENZIONE: ingresso consentito ai maggiori di 16 anni

Venerdì 23 e Sabato 24 Ottobre – ore 21.00

SERGIO SGRILLI ON STAGE

Ingresso posto unico € 20

Un uomo e la sua chitarra in storie narrate e cantate, d’amore, di vino, di vita.

Garantite canzoni, risate, pensieri, sorrisi, emozioni!

IN RISPETTO DELLE REGOLE DI DISTANZIAMENTO IMPOSTE PER L’EMERGENZA LEGATA AL CONTENIMENTO DEL COVID, I POSTI SONO LIMITATI.

I POSTI ASSEGNATI RISPETTANO LA DISTANZA DI 1 METRO TRA OGNI SPETTATORE.