Indie Jungle, il nuovo programma musicale

Continua il viaggio di INDIE JUNGLE, il nuovo programma di approfondimento musicale, che propone 12 puntate monografiche per altrettanti concerti, in onda su Sky Arte. Esclusive serate alla scoperta delle sonorità e delle storie degli artisti coinvolti, attraverso un accurato racconto che rende questi live anche dei veri e propri mini documentari.

Un viaggio inaugurato sabato 17 ottobre con la musica di Frah Quintale, che prosegue ora alla scoperta di FULMINACCI, protagonista della serata che andrà in onda sabato 24 ottobre. Vincitore della Targa Tenco 2019 per la categoria Opera Prima con il suo acclamato disco d’esordio “La Vita Veramente”, il talentuoso cantautore romano si è da subito distinto per la sua versatilità e per la rara intelligenza emotiva che caratterizza le sue canzoni e la sua poetica.

Appuntamento dunque a sabato 24 ottobre alle ore 20.30 su Sky Arte, on demand e in streaming su NOW TV, per la speciale puntata dedicata a Fulminacci.

Nel frattempo, la prima puntata di INDIE JUNGLE, che vede protagonista Frah Quintale, è attualmente disponibile in chiaro in streaming su https://video.sky.it/. Ogni settimana, infatti, sarà possibile rivedere sul video portale di Sky la puntata integrale andata in onda il sabato precedente.

INDIE JUNGLE è un format dedicato al mondo dei live e propone sullo schermo l’esperienza di un intero concerto dal vivo. In questo momento storico, in assenza di eventi live, infatti, il programma è stato concepito come un momento di condivisione a distanza. Una nuova occasione per artisti e spettatori per vivere la musica. Uno spazio in cui nomi della scena italiana realizzano una speciale performance dedicata al pubblico, che purtroppo non potrà godere dei concerti dal vivo per diverso tempo ancora.

Protagonisti di INDIE JUNGLE sono: Frah Quintale, Fulminacci, Calibro 35, Coma Cose, La Rappresentante di Lista, Gazzelle, Ghemon, Eugenio in via di Gioia, Colapesce e Dimartino, Selton, Lucio Corsi, Lucio Leoni. Straordinarie voci che rappresentano, per qualità ed eterogeneità, un importante spaccato della musica attuale.

INDIE JUNGLE è in onda dal 17 ottobre su Sky Arte (canale 120 e 400 di Sky) e sarà disponibile on demand e in streaming su NOW TV. Visibile anche sul video portale di Sky https://video.sky.it/.

INDIE JUNGLE è un programma ideato e scritto da Massimiliano De Carolis e Fabio Luzietti, prodotto da ERMA PICTURES in collaborazione con Sky Arte, ATCL e Spazio Rossellini.

Tutti i concerti sono stati registrati in studio presso il polo multimediale Spazio Rossellini a Roma.

Regia di Massimiliano De Carolis.

TUTTI GLI APPUNTAMENTI DI INDIE JUNGLE: