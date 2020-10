dellarabbia: “La Panchina”

E’ in uscita venerdì 23 ottobre 2020 per Numero 3 Music e Sony Music Italia, il secondo singolo dei dellarabbia dal titolo “La Panchina (come Forrest Gump)”.

Continuano i riferimenti cinematografici e i rimandi alla cultura pop per la band della provincia di Frosinone che, dopo il singolo di debutto L’Enigmista pubblicato a metà settembre, torna con un nuovo brano che prova a raccontare un sentimento sempre più diffuso. In effetti l’essere sempre più soli, frustrati e arrabbiati è la caratteristica principale dei nostri tempi.

La Panchina è quasi un racconto breve, in cui il protagonista è seduto aspettando qualcuno che ama e che non arriverà mai. “Stupido è chi lo stupido fa”, diceva da un’altra celebre panchina Tom Hanks nei panni dell’indimenticabile Forrest Gump. Ma, a differenza di Forrest, che è lo specchio di un’America piena di buone intenzioni, in un periodo di riscatto sociale e razziale, il nostro protagonista si sente stupido e gonfio di quella rabbia esplosa con l’elezione di Donald Trump, e diffusasi prima in America, poi in tutto il mondo.

Il “collettivo musicale” dellarabbia, come amano definirsi, torna con un nuovo brano che conferma uno stile originale, pungente e visionario, da cui è impossibile non lasciarsi coinvolgere.

Un indie-pop trascinante e a tratti oscuro ci riporta all’attenzione il progetto di una band che si muove tra influenze che arrivano dal cantautorato italiano (Dalla, Gaetano, De Gregori, Fabi e Gazzè) ed altre che arrivano dalla scena nu-folk internazionale (Mumford and Sons, The Lumineers, Vance Joy, Frank Turner, Will Varley).