Ross Roys: @TheWindow, il 31/10 back to back con Rocky Heyden

Mentre è disponibile su YouTube, la puntata zero di @TheWindow, show musicale della dj producer toscana Ross Roys, attiva da sempre tra techno e tech house… ecco un nuovo episodio dello show. Il 31/10, ovvero la sera di Halloween alle 18 ecco special guest è Rocky Heyden, che musicalmente è più vicino a house e melodia. E’ in console insieme a Ross Rosy, per un dj set back to back che si preannuncia decisamente divertente, perfetto per un Halloween un po’ complicato come quello che stiamo vivendo nel 2020.

Tra una battuta e e l’altra, con l’aiuto del pinguino Ping ed altri strani personaggi, con il montaggio dello YouTuber Ghost Shadow (…) @TheWindow mette insieme bella musica elettronica e un po’ di sana ironia. E’ un flusso decisamente ipnotico e coinvolgente. Che succederà nei prossimi episodi di @TheWindow? Vedremo e soprattutto ascolteremo, perché la puntata zero di questo show è proprio un bell’esperimento.

@TheWindow by Ross Roys: la puntata zero su YouTube https://youtu.be/US4tWzpjF54