The Zen Circus, ” L’ultima casa accogliente”

THE ZEN CIRCUS

ESCE IL 13 NOVEMBRE

“L’ULTIMA CASA ACCOGLIENTE”

(Polydor / Universal)

IL NUOVO ALBUM DI INEDITI

S’intitola “L’ultima casa accogliente” il nuovo album di inediti di The Zen Circus, in uscita il prossimo 13 novembre e da ora disponibile per il preorder e presave. L’album sarà pubblicato in versione CD e LP. Del formato vinile sarà realizzata anche una speciale edizione colorata a tiratura limitata con card autografata in esclusiva per Amazon.

Link al preorder e presave del disco: https://pld.lnk.to/UCA

Unicamente tramite l’acquisto del CD dal sito di Mondadori Store, https://www.mondadoristore.it/zen-circus-evento/, sarà possibile accedere ad evento esclusivo online e partecipare ad un meet and greet virtuale con la band.

“L’ultima casa accogliente” è stato anticipato dal singolo e video “Appesi alla Luna”, un brano che ha ricevuto da subito l’ottimo riscontro da parte di critica e pubblico ed è entrato direttamente nelle principali playlist digitali.

Link al videoclip “Appesi alla luna” su YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=clD77HmQHOY

Il nuovo disco arriva a due anni di distanza dal precedente album di inediti “Il fuoco in una stanza”, un lavoro che ha consacrato The Zen Circus come una delle realtà più apprezzate e seguite del panorama musicale italiano attuale.

CREDITS

The Zen Circus

Appino – voce, chitarra

Ufo – basso, voce

Karim Qqru – batteria, voce

I nostri sodali:

Francesco “Il Maestro” Pellegrini – chitarra, voce

Fabrizio “Il Geometra” Pagni – pianoforte, tastiere, voce

A Polydor release: ℗ & © 2020 Universal Music Italia srl.

Edizioni Musicali: Copyright Control

Foto di copertina: Ilaria Magliocchetti Lombi

Etichetta: Polydor / Universal

Management: Woodworm – Leonardo Bondi – leonardo@woodworm-music.com