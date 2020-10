Lezione di cinema con Daniele Luchetti per il film Lacci

Martedì prossimo, 6 ottobre, Anteo è felice di ospitare la lezione di cinema di Daniele Luchetti in occasione dell’uscita nelle sale (1 ottobre) del suo ultimo film Lacci, presentato alla 77ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia.

Cast:Alba Rohrwacher, Luigi Lo Cascio, Laura Morante, Silvio Orlando, Giovanna Mezzogiorno, Adriano Giannini, Linda Caridi

Genere: Drammatico

Sinossi: Napoli, primi anni ‘80: il matrimonio di Aldo e Vanda entra in crisi quando Aldo si innamora della giovane Lidia. Trent’anni dopo, Aldo e Vanda sono ancora sposati. Un giallo sui sentimenti, una storia di lealtà ed infedeltà, di rancore e vergogna. Un tradimento, il dolore, una scatola segreta, la casa devastata, un gatto, la voce degli innamorati e quella dei disamorati. Dal romanzo di Domenico Starnone, per il New York Times uno dei 100 migliori libri del 2017, il nuovo film di Daniele Luchetti.

Anteo Palazzo del Cinema

Martedì 6 ottobre

15.30 proiezione del film LACCI

17.15 lezione di cinema con Daniele Luchetti

