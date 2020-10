Anna: “Bla Bla”

È disponibile su www.redbull.com/64bars il freestyle firmato da ANNA e prodotto da THE NIGHT SKINNY per la serie RED BULL 64 BARS, il primo di una lunga serie di brani che la giovane rivelazione dell’anno presenterà questo autunno.

La collaborazione con THE NIGHT SKINNY dà il via ad una nuova stagione musicale per ANNA, il cui primo singolo ufficiale uscirà mercoledì 7 ottobre e si intitolerà “BLA BLA feat. GUÉ PEQUENO.

La collaborazione con Red bull (64 Bars è una sfida creativa che mette a dura prova gli artisti nel comporre 64 barre valorizzando tecnica e punch line. Ad oggi i nomi che sono stati invitati a partecipare sono i più apprezzati del rap game come ad esempio Gué Pequeno, Lazza, Marracash, Dani Faiv, Frah Quintale) è la risposta di ANNA alle molte critiche che il mondo social le ha mosso in questi mesi, dopo il successo ottenuto da “BANDO”.

Per tutte le 64 barre, Anna dimostra di essere all’altezza del rap game nazionale e la base di Night Skinny permette alla giovane diciasettenne di dar sfogo alle sue abilita nel fare rap ma anche nel creare melodie accattivanti. Alla vigilia della pubblicazione di nuova musica, il primo segnale delle sue skills è questo 64 Bars.