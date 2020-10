Giuseppe Anastasi: “Schopenhauer e altre storie”

Venerdì 23 ottobre sarà disponibile in formato fisico e in digitale “SCHOPENHAUER E ALTRE STORIE”, il nuovo disco di GIUSEPPE ANASTASI (Giuro Srl / Believe Digital). Anticipato dal malinconico romanticismo di “BERLINO”, dall’ironia ritmata di “BLA BLA STAR” e dalla denuncia sociale di “POLISTIROLO”, arriva il secondo disco del celebre autore e compositore: 12 tracce che con raffinata semplicità raccontano la visione del mondo secondo la filosofia di Giuseppe Anastasi.

«In questo disco c’è tanto amore per la musica e per le parole, per la storia, la filosofia e per le persone – dichiara Giuseppe Anastasi – Dentro ci sono i miei affetti, i valori in cui credo, le sfaccettature dell’umano esistere ed alcuni libri che hanno segnato la mia formazione, insomma c’è tanta roba! Sono 40minuti di musica che racchiudono 44anni di vita»

“Schopenhauer e altre storie” sarà presentato dal vivo per la prima volta il giorno dell’uscita, venerdì 23 ottobre, ad Aversa (CE) in occasione della XVI edizione del PREMIO BIANCA D’APONTE.