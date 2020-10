Andrea Maddalone, “Evil”

È uscito il nuovo album di Andrea Maddalone on line su tutti i digital store” Evil”

Arrangiatore, produttore, compositore ed eclettico chitarrista, nella sua straordinaria carriera, ha avuto modo di accompagnare e collaborare attivamente dal vivo, o in studio di registrazione, con artisti quali : Renato Zero, New Trolls, Mario Biondi, Anna Oxa ed altri. Oggi esce su tutti i digital store il suo nuovo album da lui prodotto, composto e arrangiato “EVIL” che spazia tra il Rock/ Prog – Fusion e Global Music . Le sonorità travolgenti, accompagnate da straordinari assoli di chitarra, costruiti ad arte, rendono questo lavoro non solo importante e originale, ma imperdibile per gli appassionati del genere.

Una esclusiva ©VIDEORADIO

(Edizioni Musicali : Videoradio e Videoradio Channel)

Aleo Giuseppe

Direttore artistico label

(VIDEORADIO) editore musicale

(Videoradio e Videoradio Channel)

www.videoradio.org

www.videoradiochannel.it