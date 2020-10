Diretta Facebook di Sveva Casati Modignani

Mondadori Store e Sperling & Kupfer organizzano un evento unico,

per la prima volta Sveva Casati Modignani

presenta il suo nuovo romanzo in diretta Facebook:

il 13 ottobre alle ore 17.00 sulla pagina di Mondadori Store

Sperling & Kupfer organizza per la prima volta, in collaborazione con Mondadori Store, un incontro Facebook con Sveva Casati Modignani in occasione dell’uscita del suo nuovo romanzo Il falco.

Martedì 13 ottobre a partire dalle 17.00 l’evento sarà in diretta dalla casa di Sveva Casati Modignani e con la partecipazione della giornalista Alessandra Tedesco.

Un appuntamento esclusivo e imperdibile, a cui le lettrici e i lettori di tutta Italia potranno assistere in contemporanea e in diretta collegandosi alla pagina Facebook di Mondadori Store e delle librerie del network del Gruppo Mondadori che aderiranno all’evento digitale. Dal 1981, quando uscì il primo romanzo Anna dagli occhi verdi, Sveva Casati Modignani non ha mai mancato all’appuntamento con le sue lettrici e neanche quest’anno – nonostante l’emergenza sanitaria in atto – perderà l’occasione di incontrarle con questa nuova modalità al passo coi tempi e che vedrà i lettori connettersi da tutto il paese.

La diretta sarà trasmessa sulla pagina https://www.facebook.com/MondadoriStore

Un appuntamento che va ad aggiungersi alle numerose iniziative di Mondadori Store che negli ultimi mesi hanno permesso al pubblico di restare sempre in contatto con i protagonisti del mondo letterario e musicale.

Sveva Casati Modignani è una delle firme più amate della narrativa contemporanea: i suoi romanzi, tradotti in venti paesi, hanno venduto fino a oggi oltre dodici milioni di copie.

Il nuovo romanzo Il falco (Sperling & Kupfer) sarà in libreria a partire dal 13 ottobre e avrà un protagonista maschile, un carismatico imprenditore abilissimo con gli affari ma tormentato nella vita privata.