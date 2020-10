Billie Eilish: “No Time To Die”

È online il video ufficiale di “NO TIME TO DIE”, il brano ufficiale della colonna sonora del prossimo film di JAMES BOND. Il video, visibile su https://youtu.be/BboMpayJomw, ha totalizzato in pochi giorni già oltre 9 milioni di views e contiene immagini del film, il venticinquesimo della fortunata saga.

La EILISH, la più giovane artista della storia ad aver scritto e registrato il brano portante della colonna sonora di un film della saga di James Bond, aveva presentato l’inedito durante la cerimonia dei BRIT AWARDS lo scorso febbraio accompagnata da sul palco dal fratello e produttore FINNEAS, da Hans Zimmer (che ha curato gli arrangiamenti orchestrali) e da Johnny Marr (leggendario chitarrista degli Smiths). È possibile rivedere qui l’esibizione: https://www.youtube.com/watch?v=2I1ZU5g1QNo.

All’epoca dell’annuncio BILLIE EILISH aveva raccontato: “è pazzesco essere parte di questo progetto. È un grandissimo onore firmare il brano portante del film che è parte di una serie così leggendaria. James Bond è la saga più incredibile che esista. Sono ancora scioccata”. Finneas aveva aggiunto: “Scrivere la colonna sonora di un film di James Bond è qualcosa che abbiamo sempre sognato di fare per tutta la vita. Non esiste un abbinamento più iconico di musica e cinema di artisti del calibro di Goldfinger e Live and Let Die. CI sentiamo così fortunati a recitare un piccolo ruolo in un franchise così leggendario, lunga vita a 007”.