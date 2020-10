“Siamo Inferno”: dalla Divina Commedia per le piazze milanesi

Dall’8 all’11 ottobre 2020 a Milano

La Compagnia «Naufraghi Inversi» porta i versi della Divina Commedia a Milano in una serie di

coinvolgenti performance di strada, con cui ci invita a riflettere sul senso della nostra attuale

condizione umana.

Con il Covid-19, il mondo si è fermato. Ma la cultura no. Ed è proprio la cultura che ci salverà. Ne

sono convinti Eugenio Di Fraia (regista e performer), Angelo Marrone (compositore ed esecutore) e

Riccardo Sozzi che, con il progetto Siamo Inferno, hanno deciso di portare in città l’inferno dantesco

per aiutare noi tutti a comprendere, attraverso Dante, l’inferno in cui si è cacciata l’umanità.

Dante scrisse la Divina Commedia in volgare per renderla comprensibile a un pubblico ampio e «di

massa». Il suo scopo era quello di aiutare gli uomini del suo tempo a essere migliori in questa vita.

Utilizzando la metafora del passaggio attraverso gli inferi, voleva farli riflettere sui loro vizi e i loro

peccati al fine di ritrovare il sentiero che li avrebbe condotti a «riveder le stelle».

Mossi dallo stesso desiderio, i Naufraghi Inversi propongono di utilizzare i canti danteschi per

rileggere la contemporaneità, anche nei risvolti drammatici di questi ultimi mesi dimostrando tutta

l’attualità della Divina Commedia che, dopo 700 anni, si rileva ancora in grado di restituire una

fotografia più che realistica del mondo che ci circonda. Per farlo, invadono le piazze di Milano

invitando le persone a interrogarsi sui propri vizi e i propri peccati – piccoli o grandi che siano – con

l’obiettivo di stimolare negli spettatori una riflessione collettiva su: dove abbiamo «sbagliato»?

Quanto ciascuno di noi è responsabile della «selva oscura» in cui viviamo? Come possiamo

migliorarci come singoli e come umanità?

Si parte alle ore 11 di Giovedì 8 ottobre, qui di seguito tutte le tappe del tour:

Giovedì 08/10/2020

● 11-13 Piazzale F. Baracca

● 14-16 Piazzale Cadorna

● 17-19 Corso G. Garibaldi

● 20-22 Piazza San Carlo

Venerdì 09/10/2020

● 14-16 Corso G. Garibaldi

● 17-19 Piazza Oberdan

● 20-22 Piazza San Carlo

Sabato 10/10/2020

● 11-13 Giardini Pubblici di Porta Venezia

● 14-16 Pusterla

● 17-19 Piazzale Corvetto

● 20-22 Piazza Sempione

Domenica 11/10/2020

● 11-13 Giardini Pubblici di Porta Venezia

● 14-16 Piazza Luigi di Savoia

Con questo viaggio che si articola per le strade di Milano e nelle zone d’ombra della nostra anima,

riusciremo, infine, a riveder le stelle?

Link:

● link della Pagina Instagram di Eugenio Di Fraia: https://bit.ly/33IZWes

● link della Pagina Facebook dei Naufraghi Inversi:

https://www.facebook.com/naufraghinversi/?view_public_for=204231156428099

● breve video (5 minuti) della presentazione del format:



● video del Canto XXIV fatto sul Lago di Garda: