A “Quarto Grado” la vicenda del piccolo Evan

• ANTONIO DE MARCO E LA SUA MISTERIOSA «CACCIA AL TESORO»

• MORTE DEL PICCOLO EVAN: L’ACCUSA DISPERATA DEL PADRE

“QUARTO GRADO”

VENERDÌ 9 OTTOBRE | PRIMA SERATA

Venerdì 9 ottobre, alle ore 21.25, su Retequattro, nuovo appuntamento con “Quarto Grado”. In conduzione Gianluigi Nuzzi, con Alessandra Viero.

Il programma a cura di Siria Magri torna sul caso di Eleonora Manta e Daniele De Santis, la coppia di Lecce uccisa nel proprio appartamento, nella notte del 21 settembre con 60 coltellate, e sulla figura del reo confesso Antonio De Marco. Tra misteri ancora irrisolti, anche la frase scritta su uno dei bigliettini ritrovati nella casa – dove l’ex inquilino delle due vittime aveva meticolosamente scritto il suo piano omicida -, che riporta «caccia al tesoro». Il 21enne ha dichiarato di non ricordare il motivo per cui lo abbia scritto.

Al centro della puntata anche la vicenda di Evan, il bambino di 21 mesi di Modica, morto il 17 agosto scorso in seguito alle gravi lesioni inferte al corpicino. Per il fatto sono stati accusati la madre del bambino, Letizia Spatola, e il nuovo compagno, Salvatore Blanco. La donna è reclusa nel carcere di Messina, mentre l’uomo in quello di Cavadonna. Entrambi hanno respinto le accuse. Intanto il padre di Evan, disperato, tuona: «mio figlio è stato lasciato morire: nonostante tutti gli allarmi, nessuno ha impedito la sua morte».

