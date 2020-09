“XrightX”, nuovo singolo di Komatsu San

Komatsu San – XrightX

Il 3 settembre 2020 esce “XrightX”, il nuovo singolo di Komatsu San, progetto musicale solista dell’artista bergamasco Aldo Gambarini. “XrightX”, un brano trap dal retrogusto cloud rap, arriva dopo i buoni risultati di “Switchblade”, uscita nello scorso febbraio. Il testo ha un forte vena ironica e come sempre o quasi per i brani di Komatsu San è a tratti contorto. E come sempre, Komatsu San è in bilico, tra universo pop e universo musicale underground… E non solo. “Proprio come la mia identità di genere, diciamo che mi sento in oscillazione fra una cosa e l’altra”, spiega l’artista. “Mi piace il pensiero di poter trovare del bello in entrambe e non sentirmi in obbligo di scegliere cosa essere. Un giorno mi alzo pop, il giorno dopo underground”.

“XrightX” è un brano decisamente originale, proprio come la visione che Komatsu San ha sull’universo musicale di questo periodo. “Ci siamo finalmente lasciando indietro il concetto di ‘stagione’ nella quale va di moda un genere o uno stilema fino alla stagione successiva”, racconta Komatsu San. ” C’è invece oggi una ricerca sempre più smaniosa dell’originalità, dell’unicità in quanto artisti, sia estetica che musicale.”

“«XrightX» è il tipo di canzone che faresti se non fai musica per lavoro”, conclude Komatsu San. “Sono rimasto stupito dalla spensieratezza e la naturalezza con cui ho prodotto e registrato “XrightX” e ho deciso di darle la precedenza rispetto ad altri brani”. Come sempre nelle sue produzioni Aldo Gambarini / Komatsu San fa tutto davvero da solo: dall’idea al disco finito, produce la sua musica in autonomia: scrive, suona, produce e arrangia.

