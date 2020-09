“Tutta la notte”, il nuovo singolo di Alex Torchio.

Cantante ed autore, Alex Torchio, si avvicina alla musica all’età di 11 anni, studiando pianoforte ed in seguito canto. Inizia a scrivere i suoi primi inediti a diciannove anni assieme a diverse band di musica elettronica e dark pop wave. Dal 2000 collabora con lo Studio Bottegadelsuono di Alessandria alla realizzazione di jingle radiotelevisivi e musiche per film.

Dopo la Laurea in Discipline delle Arti, Musica e Spettacolo presso l’Università degli Studi di Torino inizia a cantare in diverse coverband.

TUTTA LA NOTTE è il nuovo singolo di Alex Torchio con TRB rec di Andrea Tognassi.Una canzone d’amore che parla del sentimento travolgente che pervade ogni inizio di una nuovo rapporto, quando la forte infatuazione ci spinge a voler stare sempre vicini ed a stravolgere le nostre abitudini e sicurezze pur di riuscire a vedere il proprio partner anche solo per qualche ora. Sentimenti che nei surreali giorni del lockdown per molti sono rimasti desideri incompiuti.

Guarda il videoclip ufficiale di “TUTTA LA NOTTE” su YouTube!

Divertente e riflessivo allo stesso tempo, il videoclip ufficiale di TUTTA LA NOTTE, regia di Alessandro Caramagna, racconta l’amore in un modo del tutto originale.