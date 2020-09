In concerto al FABRIQUE di MILANO l’1 dicembre 2021

Da oggi è disponibile in digitale “Chip Chrome & The Mono-Tones” (Columbia Records/Sony Music) il nuovo album della rock band californiana multi-platino THE NEIGHBOURHOOD.

Si tratta del loro quarto album in studio e arriva a due anni di distanza dalla raccolta “Hard To Imagine The Neighbourhood Ever Changing”.

https://thenbhd.lnk.to/CCTMTPS

“Chip Chrome & The Mono-Tones” ha già collezionato 450 milioni di stream grazie ai singoli “Pretty Boy“, accompagnato dal video diretto da Ramez Silyan, “Devil’s Advocate“, “Cherry Flavoured” e “Middle of Somewhere“. Proprio ieri è uscito il nuovo singolo “Lost In Translation”, con un video diretto da Mowgly Lee https://youtu.be/quCfXrbqF0o.

In “Chip Chrome & The Mono-Tones” la band si trasforma completamente nei personaggi che danno il titolo all’album, che erano già stati introdotti nel video di “Middle of Somewhere” del 2019 e da allora sono stati motivo di grande ispirazione: Jesse Rutherford è il Chip Chrome e il resto della band è The Mono-Tones. La trasformazione del gruppo dal successo planetario, che con questo album compie un’evoluzione nel suono e nell’abilità artistica, diventa tangibile nel suo outfit di vernice argentata!

«Chip Chrome è arrivato al momento giusto e si è rivelato una svolta positiva per The Neighbourhood – ha dichiarato il frontman Jesse Rutherford – Volevo che la mia musica parlasse un linguaggio diverso, alla fine ho cercato di capire cosa questo significasse. A volte per me è difficile spiegarmi a parole, anche se si suppone che dovrei saperlo fare, dato che scrivo canzoni. Chip mi ha aiutato a trovare quella voce. È la migliore versione del leader che posso essere, per questo progetto, per i ragazzi e per i miei amici. I Mono-Tones sono le voci nella mia testa che sono sempre lì. Possono essere un po’ ossessionanti e tenermi sveglio la notte, ma mi fido del loro gusto. Allo stesso modo voglio rendere felici i ragazzi, voglio rendere felici i fan. Per riuscire a farlo, mi sono isolato, mi sono seduto, ho trovato ciò che mi rende felice e ho scoperto la mia voce. La cosa divertente è che ti senti un po’ idiota a fare così il serio. Non voglio star lì a rimuginare. Molte di queste canzoni sono basate sugli accordi maggiori, quindi dovrebbe risultare una versione più allegra di The Neighbourhood – e aggiunge – Credo che il personaggio Chip significhi proprio “Non sappiamo cosa accadrà, e voi non saprete mai cosa aspettarvi da noi, perché possiamo sempre sorprendervi”. Alla fine, questo è un progetto artistico. Dovrebbe essere divertente. È come se io e il resto della band fossimo più uniti che mai. È fantastico poter vivere insieme questa vita dedicata alla musica. Fino a quando avremo una voce che il mondo ascolta, la useremo. “Chip Chrome & The Mono-Tones” aiuta a definire la mia voce. Più la sento e più penso “Questo è davvero un disco dei Neighbourhood”»

Questa la tracklist dell’album:

1.Chip Chrome

2.Pretty Boy

3.Lost in Translation

4.Devil’s Advocate

5.Hell or High Water

6.Cherry Flavoured

7.The Mono-Tones

8.BooHoo

9.Silver Lining

10.Tobacco Sunburst

11.Middle of Somewhere

A causa dell’emergenza sanitaria, il tour mondiale è stato posticipato al 2021.

Il concerto previsto per il 21 novembre 2020 al Fabrique di Milano è stato posticipato all’1 dicembre 2021, sempre al Fabrique di Milano. Biglietti in vendita su Ticketmaster, Ticketone e in tutti i punti vendita autorizzati.

I biglietti precedentemente acquistati restano validi per il nuovo appuntamento italiano.

Dal 2011, il quintetto californiano formato da Jesse (chitarra), Zach (chitarra), Jeremy (chitarra), Mikey (basso) e Brandon (batteria) ha sempre superato le aspettative inanellando un successo dopo l’altro e totalizzando più di 1 miliardo di stream e visualizzazioni. Dopo il successo dell’album di debutto certificato PLATINO “I Love You”, alimentato dal brano 5 volte PLATINO “Sweater Weather”, la band ha collaborato con artisti del calibro di YG e Denzel Curry, e si è esibita per prestigiosi festival come Coachella.