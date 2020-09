Imprese: “Credito Adesso Evolution”

Imprese, al via le domande per “Credito Adesso Evolution”: oltre 300 milioni per abbattimento tassi d’interesse

Apre mercoledì 2 settembre 2020, lo sportello di ‘Credito Adesso Evolution’, come da delibera dello scorso 5 agosto approvata su proposta dell’assessorato allo Sviluppo Economico di Regione Lombardia.

È di oltre 300 milioni il fondo per il rifinanziamento della misura: di questi, 28 milioni sono di risorse regionali per il Fondo abbattimento tassi. Gli altri 300 sono risorse di Finlombarda e dei suoi partner, banche e Confidi convenzionati.

DOTAZIONE FINANZIARIA – La linea per lo sviluppo si rivolge ad una ampia fascia di beneficiari, dai liberi professionisti agli studi associati, dai commercianti alle micro, piccole e medie imprese e alle Midcap (aziende con più di 250 e meno di 3 mila dipendenti).

CREDITO E LIQUIDITÀ RICHIESTE DEL MONDO PRODUTTIVO – “Una misura – ha osservato l’assessore allo Sviluppo economico – che risponde alla richiesta di tutti i rappresentanti del mondo produttivo”.

CREDITO ADESSO EVOLUTION – Oltre ad incrementare la dotazione finanziaria ‘Credito Adesso Evolution’, Regione Lombardia con questa delibera estende la platea delle imprese che potranno accedere alla misura. “L’obiettivo- ha spiegato l’assessore – è favorire le micro e piccole imprese, che incontrano maggiori ostacoli nell’accesso al credito e consentire una maggiore sostenibilità della misura nel tempo”.