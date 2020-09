Zebre e Ibsa Farmaceutici continuano a fare squadra

Si rinnova per il terzo anno consecutivo la partnership tra Zebre Rugby Club e IBSA Farmaceutici, la filiale italiana più importante del gruppo svizzero IBSA Institute Biochimique SA, una realtà di primo piano e all’avanguardia nel settore farmaceutico internazionale.

Il club, di base a Parma, è orgoglioso di poter continuare la partnership con IBSA Farmaceutici, con la quale condivide gli stessi valori etici e di fair play della franchigia federale.

Ogni giorno gli atleti in maglia multicolor si impegnano a fare squadra collaborando gli uni con gli altri con lealtà, abnegazione, spirito di sacrificio e nel rispetto delle regole in allenamento ed in partita, così anche per IBSA valori quali l’armonia nel lavoro, l’impegno nel trovare soluzioni per migliorare la salute e il benessere, la condivisione del valore che genera anche con le comunità, rappresentano l’essenza della visione aziendale.

Nella situazione di emergenza Covid-19 le due Società hanno dato prova di grande generosità, IBSA grazie anche al contributo dei suoi collaboratori, ha devoluto una cifra significativa per supportare le strutture sanitarie e le famiglie colpite dall’emergenza. Un gesto significativo, pienamente in linea con lo spirito solidale con cui il flanker delle Zebre e della nazionale italiana, Maxime Mbandà, ha prestato aiuto come volontario dell’associazione SEIRS Croce Gialla di Parma durante i mesi di quarantena, ricevendo lo scorso giugno la nomina di Cavaliere al merito della Repubblica dal capo di stato Sergio Mattarella.

Tante le iniziative di collaborazione e le sinergie sviluppate da entrambe le realtà nel corso di questi anni di partnership. La franchigia federale ha visto i membri del proprio staff medico e fisioterapico partecipare come relatori a diversi seminari, meeting ed eventi di settore insieme agli esperti e ai colleghi dell’azienda farmaceutica per approfondire tecniche e trattamenti innovativi, validi per il recupero dagli infortuni dei suoi giocatori.

“Il rinnovo per il terzo anno consecutivo della partnership testimonia un sodalizio forte e consolidato – dichiara il responsabile commerciale dello Zebre Rugby Club Roberto Avesani –. Quello tra Zebre e IBSA è un legame che si traduce in tanti momenti e contenuti, un vero e proprio scambio di competenze, know-how ed eccellenze che porta valore aggiunto ad entrambe le nostre realtà”.

“Siamo molto orgogliosi di essere al fianco delle Zebre anche per quest’anno – dichiara Giuseppe Celiberti, Commercial Director di IBSA Farmaceutici Italia –. “La nostra partnership si basa sulla condivisione di valori come passione, impegno, dedizione, rispetto delle regole e spirito di gruppo, valori che le Zebre incarnano sia dentro che fuori dal campo”.

Anche per la prossima stagione il logo IBSA Farmaceutici continuerà a campeggiare sulla maglia da gioco ufficiale della formazione italiana che dal 2012 partecipa ai due tornei internazionali Guinness PRO14 ed EPCR Challenge Cup assieme alle più prestigiose squadre d’Europa, Regno Unito e Sudafrica.