Emma: “Latina” è la canzone più trasmessa dalle Radio

Questa settimana, il nuovo singolo di Emma, “Latina”, è al 1° posto della classifica dei brani più trasmessi in radio (fonte EarOne di oggi, venerdì 25 settembre).

In radio e disponibile in digitale, “LATINA” è stata scritta per Emma da Dario Faini, Edoardo D’Erme e Davide Petrella con la produzione di DRD aka Dardust! A questo link è online il video del brano https://youtu.be/yHi_FH_cfk4, girato dai Bendo, Lorenzo Silvestri e Andrea Santattera, per la Maestro Production.

“LATINA” è “solo una canzone” che profuma di libertà… la stessa libertà che emerge attraverso le istantanee che accompagnano il video del brano, in cui EMMA si mostra ironica e spensierata, senza alcun filtro, con l’unico intento di riuscire a far sorridere ed emozionare con la sua musica.

Emma tornerà live a maggio 2021 con il suo tour nei palazzetti, inizialmente previsto ad autunno 2020. Queste le date de tour:

1 MAGGIO, Pala Invent, JESOLO – recupero del 3 ottobre 2020 (data zero)

6 MAGGIO al Mediolanum Forum di Assago, MILANO – recupero del 5 ottobre 2020

14 MAGGIO, Unipol Arena, BOLOGNA – recupero del 23 ottobre 2020

15 MAGGIO, Pala Alpitour, TORINO – recupero del 24 ottobre 2020

20 MAGGIO, Pala Catania, CATANIA – recupero del 20 ottobre 2020

22 MAGGIO, Pala Florio, BARI – recupero del 17 ottobre 2020

25 MAGGIO, Mandela Forum, FIRENZE – recupero del 13 ottobre 2020

28 MAGGIO, Pala Partenope, NAPOLI – recupero del 16 ottobre 2020

29 MAGGIO, Palazzo dello Sport, ROMA – recupero del 10 ottobre 2020

Il live speciale di EMMA previsto il 25 maggio 2020 all’Arena di Verona, si terrà invece il 6 giugno 2021 sempre all’Arena di Verona.