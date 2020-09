Sono aperte le iscrizioni al Concorso Musicale “La Settima Nota 2021″

La gara è patrocinata dalla casa editrice musicale milanese LONG DIGITAL PLAYING (etichetta LDP) allo scopo di offrire una importante opportunità di valorizzazione a musicisti, cantanti e autori ritenuti di talento e di alta preparazione.

La gara si differenzia da iniziative analoghe per il suo primario obiettivo orientato all’individuazione di talenti sui quali confluire investimenti orientati alla crescita professionale e di immagine.

SEZIONI:

Sezione I – Rap, Dance, New Experience

Sezione II – Rock, Blues, Metal

Sezione III – Cantautori, Teatro Canzone, Musica Pop

Tra i candidati che passeranno le selezioni, verranno scelti 7 artisti per categoria, per un totale di 21 partecipanti, che entreranno di diritto nella compilation (in questo caso un triplo album, distribuito in digitale in tre volumi) e nel format tv a puntate.

Verranno anche assegnate dalla commissione artistica alcune menzioni (riconoscimenti speciali) tra i quali il MIGLIOR PROGETTO DISCOGRAFICO che prevede la possibilità per il vincitore – da verificare in corso d’opera e solo dopo contrattualizzazione certa – di pubblicare un album in formato digitale con la Label LONG DIGITAL PLAYING o altre etichette discografiche interessate e coinvolte.

Di seguito il link del bando di concorso:

https://www.lasettimanota.it/service/la_settima_nota/?fbclid=IwAR3wqZAaQdY6UdAm9Mu0Ss0CI09IH-9SVkJXuPjuSlixvNk6IyI1YAs7ln0

www.lccomunicazione.com