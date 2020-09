Carrese, “Effetto speciale”

Tra le più grandi scoperte della New Music Friday di Spotify

Carrese pubblica il nuovo singolo “Effetto speciale”

In radio e in digitale da oggi

Con la sua voce intensa Carrese è tra le più grandi scoperte della New Music Friday Italia di Spotify. Da oggi, mercoledì 23 settembre, sarà disponibile in radio e in digitale “Effetto speciale”, il suo nuovo singolo in uscita per Rumore di Zona (distribuzione The Orchard).

Un brano che racconta come l’amore, o qualsiasi altra forma di serenità, possa essere una via d’uscita anche in una situazione di chiusura totale come quella che tutti noi abbiamo vissuto in questo triste e strano periodo.

Volutamente suonato in acustico “Effetto speciale” è un brano asciutto, diretto e un po’ retrò, che fa affidamento sul testo e sulla melodia. L’esigenza di realizzare una canzone naturale e diretta ha portato alla scelta di una produzione leggera ma ricca di suoni e strumenti veri, non digitali.

A questo proposito la cantautrice ha affermato: «Ho scritto “Effetto speciale” durante il lockdown e lo abbiamo prodotto a distanza prima di poter avere la libertà di tornare in studio. La musica ha il potere di salvarmi sempre e questa volta, come un “effetto speciale” lo ha fatto portandomi fuori da una routine fatta di ansie, pensieri negativi e tanta frustrazione».

Come per gli altri singoli di CARRESE anche “Effetto speciale” è stato registrato allo Studionero di Roma e prodotto da Marta Venturini.

Link: https://orcd.co/effettospeciale-carrese

https://www.facebook.com/robertacarreseofficial/

https://www.instagram.com/_carrese_/