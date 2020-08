Salomon Running Milano – “Special Edition”

Quante novità per questa ‘Special Edition’ della Salomon Running Milano – Don’t Stop MI Now che sta riscuotendo in questi primi giorni di apertura iscrizioni un grande successo.

Centinaia già gli iscritti che con immediatezza ed entusiasmo hanno risposto ‘presente’ all’evento del prossimo 27 settembre, la prima vera gara podistica dopo il brutto periodo che abbiamo vissuto in questo 2020.

Rispettando pienamente tutte le normative anti Covid-19 che vi saranno il giorno della gara, sarà una domenica dedicata alla libertà, agli amici ritrovati, al vivere una Milano che non si è piegata e che si è rialzata fin da subito. Ostacoli naturali e artificiali, gradini e sentieri per Salomon Running Milano che è da sempre considerata la gara urban trail più famosa e partecipata d’Italia.

La novità delle ultime ore è che la Fondazione IEO-CCM ha deciso di prendere parte alla Salomon Running dedicando al prestigioso Centro Cardiologico Monzino – Istituto di Ricerca e Cura a Carattere Scientifico che si occupa delle patologie cardiovascolari – la distanza non competitiva da 5km.

Monzino Run 5k è dunque il nuovo nome ufficiale della corsa da 5km, la più corta ma non per questo la meno importante di Salomon Running Milano: grazie alle iscrizioni alla distanza più breve del trail milanese si raccoglieranno fondi per raggiungere nuovi traguardi nella lotta alle malattie del cuore.

Camminatori, neofiti, famiglie, migliaia sono i partecipanti attesi per questo evento che vedrà la partenza sempre in viale Boezio come le gare da 10 e 18km. Il percorso si svilupperà tra il parco City Life, il centro congressi Mi.Co. e il velodromo Vigorelli, il benessere e il divertimento sono assicurati.

Alla Monzino Run 5k ci si iscrive qui: https://www.runningmilano.it/gare/monzino-run-5km/

Correre fa bene al cuore: lo sport è una delle forme più importanti di prevenzione delle malattie cardiovascolari, soprattutto se si inizia a praticare da ragazzi. La raccolta fondi dell’iniziativa sarà destinata alla Fondazione IEO-CCM per sostenere il progetto di Ricerca del Centro Cardiologico Monzino sulla cardiomiopatia aritmogena: una malattia cardiaca genetica, a oggi purtroppo ancora priva di terapie, che si manifesta principalmente nei giovani atleti e può portare a morte cardiaca improvvisa.

Monzino Run 5k sarà dunque un momento di salute, di solidarietà e anche un’occasione per prendersi cura di sé e per conoscere meglio le dinamiche del proprio cuore. Al Villaggio della Run, nella giornata di sabato 26 settembre, sarà possibile incontrare gli specialisti del Centro Cardiologico Monzino, partecipando a iniziative divulgative e di prevenzione gratuite e aperte a tutti.

Fondazione IEO-CCM è l’ente senza scopo di lucro che sostiene la ricerca dell’Istituto Europeo di Oncologia e del Centro Cardiologico Monzino.

Per ogni iscritto alle due distanze da 5 e da 10km saranno devoluti 2 euro al progetto di Ricerca del Monzino.