Ultimi giorni per iscriversi alla competizione globale di breakdance online

Fino al 31 agosto i b-boy e le b-girl possono inviare i propri video di candidatura su www.redbullbcone.com

Per la prima volta nella storia del Red Bull BC One, due vincitori (un b-boy e una b-girl champion) accederanno alla Red Bull BC One World Final line up del 2021

Ultimi giorni per iscriversi al Red Bull BC One E-Battle, il progetto di breaking online lanciato da Red Bull BC One, la più importante e prestigiosa competizione di breaking one-on-one al mondo.

Fino al 31agosto, termine ufficiale per l’invio delle candidature, i b-boy e le b-girl di tutto il mondo possono accedere al sito web di Red Bull BC One E-Battle www.redbullbcone.com, inviare i video delle proprie performance di breaking per partecipare alla competizione, e sperare di impressionare la giuria composta da alcuni dei più autorevoli personaggi della scena.

Red Bull BC One E-Battle dà a chiunque, e ovunque, la possibilità di conquistare un posto per la Red Bull BC One World Final.

Nel 2020, infatti, per la prima volta nella storia del Red Bull BC One, i vincitori dell’E-Battle (un b-boy e una b-girl) voleranno verso la nazione che ospiterà la finale mondiale del 2021 aggiudicandosi un posto garantito nella prossima Red Bull BC One World Final. I vincitori riceveranno, inoltre, un giradischi Technics SL-1200/1210MK7 Direct Drive, premio sponsorizzato da Technics.

Il 7 settembre l’annuncio dei migliori 64 b-boy e b-girl inaugurerà l’inizio della competizione on-line, con appuntamenti imperdibili e sfide a colpi di power moves, freeze

e footwork che decreteranno i finalisti della Red Bull BC One E-battle World Final del prossimo 24 ottobre.

Per presentare la propria candidatura, i concorrenti devono:

1. Collegarsi al sito www.redbullbcone.com

2. Entrare nel portale Red Bull BC One E-Battle

3. Registrarsi e creare un proprio profilo

4. Scegliere e scaricare una canzone

5. Registrare il video della propria performance

6. Caricare e inviare il video entro il 31/08

La giuria della Red Bull BC One E-Battle sarà composta dal B-Boy russo Bootuz, dalla B-Girl finlandese AT e dal B-Boy francese Lilou, breakers di fama mondiale che valuteranno i ballerini secondo criteri che comprendono originalità, creatività, tecnica, performance e musicalità.

I fan del Red Bull BC One potranno sintonizzarsi su Red Bull TV e sui canali social del Red Bull BC One per assistere in diretta streaming alle 3 battaglie globali, dalla Top 16 fino alla Finale Mondiale, per non perdere nessuna emozione della E-Battle!

È dal 2018 che Red Bull BC One E-Battle esprime il proprio DNA di evoluzione e innovazione volta alll’inclusione globale, in quanto fornisce ai breaker una piattaforma digitale per partecipare alle competizioni.