Aiello, Tour a Marzo 2021

Dopo l’uscita dell’ultimo singolo “Vienimi (a ballare)”, a seguito di un anno sorprendente con milioni di stream e visualizzazioni su YouTube,

dischi d’oro e una candidatura ai David di Donatello

Aiello posticipa le date del Tour a Marzo 2021

Aiello Live

Calendario date 2021:

Sabato 13 marzo 2021 | Nonantola (MO) @ Vox Club

Mercoledì 17 marzo 2021 | Venaria Reale (TO) @ Teatro della Concordia

Sabato 20 marzo 2021 | MILANO @ Fabrique – SOLD OUT

Martedì 23 marzo 2021 | NAPOLI @ Casa della Musica – SOLD OUT

Sabato 27 marzo 2021 | ROMA @ Atlantico Live – SOLD OUT

Martedì 30 marzo 2021 @ FIRENZE | Tuscany Hall

L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei nostri comunicati ufficiali.

I biglietti acquistati per le date del 2020 restano validi per le rispettive date riposizionate sul 2021.

A causa del prolungarsi dello stato di incertezza sull’evolversi della situazione degli spettacoli live dovuto all’emergenza Covid-19, il tour di AIELLO, prodotto da Vivo Concerti, previsto la scorsa primavera, è stato posticipato a marzo 2021.

Il cantautore cosentino porterà la sua musica in tutta Italia partendo sabato 13 marzo da Nonantola (MO) al Vox Club, proseguirà per Venaria Reale (TO), presso il Teatro della Concordia, mercoledì 17, passando poi a Milano, sabato 20, al Fabrique (sold out). AIELLO si esibirà successivamente alla Casa della Musica di Napoli, martedì 23 marzo (sold out), all’Atlantico Live sabato 27 (sold out), e concluderà la tournée a Firenze, martedì 30, presso il Tuscany Hall.

Durante le serate dell’AIELLO LIVE, l’artista si esibirà portando sul palco, oltre ai brani del suo album d’esordio “EX VOTO”, tra cui “ARSENICO”, certificato disco d’oro con 18 milioni di stream su Spotify e 9 milioni di visualizzazioni su YouTube, “LA MIA ULTIMA STORIA”, certificata disco d’oro con 13 milioni di stream su Spotify e “IL CIELO DI ROMA”, anche il suo ultimo singolo “VIENIMI (a ballare)”, uscito il 3 luglio 2020.

DETTAGLI NUOVE DATE:

Sabato 13 marzo 2021 | Nonantola (MO) | Vox Club

Orari

Apertura Porte – Ore 19:00

Inizio Show – Ore 21:00

Prezzo Biglietto

Posto Unico – € 20,00 + € 3,00 diritti di prevendita

Mercoledì 17 marzo 2021 | Venaria Reale (TO) | Teatro della Concordia

Orari

Apertura Porte – Ore 19:00

Inizio Show – Ore 21:00

Prezzo Biglietto

Posto Unico – € 20,00 + € 3,00 diritti di prevendita

Sabato 20 marzo 2021 | MILANO | Fabrique SOLD OUT

Orari

Apertura Porte – Ore 19:30

Inizio Show – Ore 21:00

Prezzo Biglietto

Posto Unico – € 20,00 + € 3,00 diritti di prevendita

Martedì 23 marzo 2021 | NAPOLI | Casa della Musica SOLD OUT

Orari

Apertura Porte – Ore 19:00

Inizio Show – Ore 21:00

Prezzo Biglietto

Posto Unico – € 20,00 + € 3,00 diritti di prevendita

Sabato 27 marzo 2021 | ROMA | Atlantico Live SOLD OUT

Orari

Apertura Porte – Ore 19:00

Inizio Show – Ore 21:00

Prezzo Biglietto

Posto Unico – € 20,00 + € 3,00 diritti di prevendita

Martedì 30 marzo 2021 | FIRENZE | Tuscany Hall

Orari

Apertura Porte – Ore 19:00

Inizio Show – Ore 21:00

Prezzo Biglietto

Posto Unico – € 20,00 + € 3,00 diritti di prevendita

Segui AIELLO su:

Instagram

Instagram.com/_aiello__

YouTube

http://bit.ly/2lYLIUZ