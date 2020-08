16Gang, “SnitchDance”

16Gang

Il giovane collettivo firma con Elektra Records Italia e pubblica oggi “SnitchDance”

Online da oggi anche il video

www.youtube.com/watch?v=egkMWJTalPM

Su tutte le piattaforme streaming e in digital download “SnitchDance” (Elektra Records / Warner Music italia), il nuovo singolo del collettivo 16Gang! E’ online anche il videoclip di “SnitchDance”.

“16 gang Zero Snitch nella traphouse è il nostro mantra e significa che non vogliamo spie nella nostra squadra. – spiegano i due artisti della 16Gang – La traphouse è il nostro luogo di culto, dove tutti i nostri progetti e le nostre idee nascono e si sviluppano. Solo pochi fidati possono farne parte, per questo non vogliamo persone false nella nostra traphouse.”

I giovani ragazzi del collettivo 16Gang, scoperti da Angelo Calculli di Mk3 e da Giuliano Saglia di Red Music, hanno le idee ben chiare in testa: “Uno sei gang zero snitch nella traphouse”. Nel ritornello ribadiscono con questa frase la loro identità e l’importanza della gang, accompagnati da un flow quasi ipnotico e da un ritmo trascinante. Gli artisti riprendono la nuova wave fondendo i ritmi dance alle sonorità trap, dando vita a un brano che entra subito in testa!

Anche il video di “SnitchDance”, per la regia di Davide Masciandaro, non passerà di certo inosservato. Come per Vincent e Jules in Pulp Fiction, anche qua tutto ruota attorno ad una ventiquattrore dal contenuto misterioso. Ma fra tradimenti e rincorse a perdifiato, la valigetta alla fine prenderà il volo su un elicottero!

La 16Gang è composta da Pasquale Bello in arte “Skelotto” e Antonio Santarcangelo in arte “Weegly”, entrambi classe ’98. I due ragazzi, nel loro studio di registrazione hanno iniziato ad incidere diversi brani, già disponibili sulle piattaforme digitali. Ai due artisti, quest’anno, si è aggiunto un nuovo giovanissimo produttore, “Rox”. Estremamente attivi sui social, hanno instaurato fin da subito un forte legame con i loro followers, li contraddistingue una forte attenzione alla moda e una spontaneità e senza filtri.

Link Ufficiali 16Gang

www.facebook.com/16-GANG-100255845098442/?modal=admin_todo_tour

www.instagram.com/16gang_/

www.youtube.com/channel/UC9pwYK579feS9OLrZDndEig