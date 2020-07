Un’ex Gieffina per il rampollo

Sara Soldati, presenza poco “visibile” al Grande Fratello Vip, influencer con quasi

duecentomila followers, nell’ultimo periodo ha intrapreso una tenera amicizia con

il rampollo Leonardo Del Vecchio, ex della showgirl Alessia Tedeschi e (in teoria)

attuale fidanzato di Madalina Ghenea. Del Vecchio e la Soldati sono stati visti

mentre amoreggiavano in un noto locale, pensando di non esser notati. Poi

hanno trascorso una lunga notte insieme. Il giovane e ricco Leonardo chi sceglierà

tra la Soldati e la Ghenea?

Intanto Madalina dai social ha fatto sparire le foto con il giovane playboy.