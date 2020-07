TRICKY – unica data italiana ai Magazzini Generali di Milano

RADAR Concerti presenta TRICKY. L’artista britannico sarà in Italia per un’unica e imperdibile data il 27 febbraio ai Magazzini Generali di Milano, in cui presenterà il quattordicesimo album Fall To Pieces, in uscita il 4 settembre per la sua etichetta False Idols e anticipato dal singolo Fall Please.

Impegnato da oltre tre decadi in una carriera musicale sempre molto prolifica, nell’ultimo anno Tricky ha pubblicato l’EP “20,20” e la sua acclamatissima autobiografia “Hell Is Round The Corner”.

Il nuovo disco Fall To Pieces, registrato a Berlino nel tardo 2019, è un album ingannevole, in cui ogni brano finisce inaspettatamente per lasciare spazio al successivo senza preavviso. Testi oscuri e densi s’innalzano su synth e sample distorti.

Prevendite solo su DICE dal 24.07 alle 10: link.dice.fm/SBDIGcPOY7