Torna dal 23 luglio in libreria e fumetteria un classico sul Ranger più amato, TEX. A SUD DI NOGALES.

Firmata da Gianluigi Bonelli e Giovanni Ticci e proposta in un volume cartonato di 80 pagine, in grande formato e tutto a colori, questa storia ci accompagna nei pressi del confine messicano.

Qui Tex si imbatte in Slade, trafficante senza scrupoli che rifila agli Apaches un ignobile liquore torcibudella. Le colt dei quattro pards non tarderanno a far sentire la loro voce e il piombo caldo inizierà a riempire l’aria dei territori “a sud di Nogales”.

La prefazione di TEX. A SUD DI NOGALES è firmata da Davide Bonelli. La postfazione è di Luca Barbieri.