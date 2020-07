Da oggi martedì 7 luglio, è disponibile “IO E ME”, secondo inedito del giovanissimo cantautore SANTACHIARA.

“IO E ME” è un brano in cui SANTACHIARA cerca di trasmettere la melanconia del tempo passato, l’euforia e la passione dei giorni che verranno, sentimenti che prevalgono soprattutto in momenti in cui si rimane soli con noi stessi, momenti in cui abbiamo davvero la possibilità di pensare e capirci.

Con queste parole racconta com’è nata la canzone:

“IO E ME è nata un po’ per gioco con il mio produttore (e soprattutto amico) Andrea.

Stavamo a casa e avevamo appena parlato di Shiloh Dynasty, che è la voce che XXXTENTACION ha campionato per molti dei suoi beat; come abbiamo smesso di parlarne sapevamo quello che dovevamo fare: dovevamo campionare noi stessi.

Mi sono messo a fare 4 accordi e a cantare in un falsetto graffiato, appena trovato qualcosa di buono ci siamo messi a “registrarlo”.

La chitarra è sporca perché proviene da un vocale Whatsapp (no studio, no microfono) e forse è anche un po’ la sua forza.

Dopodiché, Andrea ha fatto la sua magia, è uscito fuori il beat e mi sono messo a scrivere.

Mano a mano che scrivevo mi rendevo conto che in realtà ero felice, molto felice, di come stavo e della piega che stavano prendendo le cose. Ed è questo il senso della canzone: una felicità ritrovata, una consapevolezza nuova, come se guardandomi indietro potessi dire “rifarei tutto, anche le scelte sbagliate se mi hanno portato a quello che sono ora”.