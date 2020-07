Dolche: “Criminal Love”

Da venerdì 10 luglio sarà disponibile in digital download e su tutte le piattaforme streaming “CRIMINAL LOVE”, il nuovo singolo della cantautrice e polistrumentista italo-francese DOLCHE, all’anagrafe Christine Herin.

Il brano, tratto dal nuovo album di inediti in uscita in autunno “Exotic Diorama” (Crisalide Records), è disponibile in pre-save al link: https://ffm.to/criminallove.

“Criminal Love”, scritta e arrangiata dalla stessa Dolche, è una canzone che l’artista ha voluto dedicare alla moglie. La descrizione poetica di un amore criminale che, come recita il ritornello, “rompe le ossa e ruba l’anima”. Una ballad rock dal sound acustico con incursioni folk arricchita dal suono di un antico Vibraphonette degli anni ‘50.

«Una passione travolgente è il migliore degli stimoli creativi – afferma Dolche – Mentre su alcune canzoni lavoro per molto tempo, con “Criminal Love” mi è bastata un’ora ed era già perfetta. Anche in studio di registrazione in Svezia è successa la stessa cosa: durante le prove microfono ho preso la chitarra e ho cantato e suonato tutto il brano senza neanche rendermi contro che si stesse già registrando. Quando ho finito, il produttore mi ha detto: “È stata perfetta! Non potremmo mai farla meglio di così!”. Sugli altri brani abbiamo lavorato giorni, ma “Criminal Love” è uscita buona la prima. Questa canzone ha qualcosa di magico. Vuole semplicemente esistere da sola e cantare d’amore».