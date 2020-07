Etjca Agenzia per il Lavoro: oltre 300 occasioni di impiego in Lombardia

Tante le opportunità lavorative nel settore della grande distribuzione, sanitario e industriale

Sono oltre 300 le opportunità di lavoro in Lombardia offerte da Etjca – Agenzia per il Lavoro, attiva in Italia dal 1999 e oggi uno dei primi 10 player nel settore delle APL, fra contratti in somministrazione e inserimento diretto in azienda.

In Lombardia, l’agenzia per il lavoro ricerca professionisti del settore industriale, sanitario, dei trasporti, della logistica e della grande distribuzione.

Nello specifico, le filiali di Bergamo e Treviglio selezionano figure da inserire all’interno di supermercati della zona, soprattutto cassieri, banconisti in salumeria, macellai, addetti al rifornimento scaffali, addetti all’inventario e addetti alle consegne possibilmente con esperienza pregressa nell’ambito GDO, ottime doti relazionali e comunicative e disponibilità immediata.

Per il settore dei trasporti e della logistica le filiali di Magenta, Rho e Crema ricercano magazzinieri per ricezione merce e stoccaggio, addetti operativi di logistica, addetti al confezionamento e all’etichettatura, addetti carico/scarico notturno e autisti. Nell’ambito industriale sono fortemente richiesti operai addetti all’assemblaggio elettrico, ingegneri meccanici junior, programmatori di produzione junior, addetti al controllo qualità, disegnatori meccanici, e operai di produzione, tornitori, disegnatori meccanici e addetti al back office commerciale estero.

Proseguono anche le ricerche urgenti di infermieri, OSS, tecnici sanitari a seguito dell’emergenza COVID che in questi mesi ha fortemente colpito la regione Lombardia. Si richiede Laurea in scienze infermieristiche, disponibilità a lavorare su turni ed esperienza nel ruolo di infermiere qualificato.

Tutte le posizioni aperte sono consultabili sul sito www.etjca.it