Marco Di Noia: “Stella del Pop”

Il singolo “STELLA DEL POP” (https://youtu.be/XZxSGtQVD38), che ha anticipato “LEONARDO DA VINCI IN POP”, l’ultimo EP del cantautore milanese MARCO DI NOIA, è colonna sonora del videogioco “La corsa di Leonardo”, ideato dall’Amministrazione del Comune di Milano con il contributo della Direzione Organizzazione e Risorse Umane e della Direzione dei Servizi Informatici del Comune di Milano e dedicato ai figli e ai nipoti dei dipendenti comunali e delle società partecipate.

«Da amante di Leonardo e dei videogiochi, mi ha fatto molto piacere aver potuto dare un mio piccolo contributo questa iniziativa. – spiega Marco di Noia – E mi inorgoglisce che il Comune di Milano, la città in cui sono nato e in cui vivo, abbia pensato a un mio brano come colonna sonora di questo simpatico ed educativo gioco per ragazzi».

“LEONARDO DA VINCI IN POP”, disponibile sulle piattaforme streaming e in digital download (distrokid.com/hyperfollow/marcodinoia/leonardo-da-vinci-in-pop),è un omaggio a Leonardo da Vinci in occasione del cinquecentenario della morte del genio milanese, ricorrenza celebrata a maggio dello scorso anno.

L’EP è composto da cinque tracce in cuil’innovazione si fonde con la tradizione: chitarre elettriche, synth, batteria, percussioni e omnichord dialogano sperimentalmente con gli strumenti ideati dal genio del Rinascimento, come l’organo di carta, la viola organista e la piva a vento continuo. Anche i testi dei brani, interamente scritti dal cantautore milanese, sono incentrati sulla vita e le opere del grande artista e inventore italiano.

L’ultimo singolo,“PARIGI 1911”, è ispirato al furto della Gioconda dal Louvre, che avvenne realmente il 21 agosto 1911. Autore del reato fu il decoratore italiano Vincenzo Peruggia che, convinto erroneamente che la Gioconda facesse parte delle razzie napoleoniche e mosso da ragioni patriottiche, decise di sottrarre il celebre ritratto dal Salon Carré del museo francese, per riportarlo in Italia e rivenderlo alla Galleria degli Uffizi.

Nel videoclip, visibile al seguente link https://youtu.be/vkUA4GrLjw8, (ideato e realizzato “home made” dal cantautore) sono state inserite diverse citazioni e suggestioni artistiche e cinematografiche, tra cui le ballerine di Degas, i quadri e le immagini animate di Harry Potter, documenti storici dell’epoca e, naturalmente, le opere di Leonardo da Vinci.

«L’ultima volta che mi sono recato al Louvre sono rimasto impressionato da quanto il reparto italiano fosse affollato di turisti rispetto alle altre aree. – spiega Marco di Noia – In un certo senso, seppur con un atto illecito, Vincenzo Peruggia diede voce alle sempiterne velleità patriottiche di molti italiani, che sognano di riportare nel Bel Paese il nostro vasto patrimonio artistico sparso per il mondo».

Quetsa la track-list dell’EP “Leonardo Da Vinci In Pop”: “Stella del pop”, “L’ultimo volo di Leonardo”, “Parigi, 1911”, “L’uomo vitruviano”, “La battaglia di Marciano in Val di Chiana”.