HRVY: “Can Anybody Hear Me?”

HRVY è tornato con il nuovo singolo ‘NEVERMIND’, che anticipa l’album di debutto, “ Can Anybody Hear Me?”, in uscita il prossimo 28 agosto.

NEVERMIND” è un brano electro-pop, scritto da J Hart (Bieber) e da Pollack (Lauv), che riecheggia la malinconia da dancefloor del precedente singolo ‘ME BECAUSE OF YOU’.

Del singolo HRVY racconta: “Ho scritto questa canzone la scorsa estate con J Hart e Pollack che già hanno collaborato con me negli ultimi anni; sono molto contento del risultato finale, così i miei fan possono vedere come suonerà il nuovo album”.

L’album di debutto “Can Anybody Hear Me?” include i singoli già pubblicati “Personal”, “Unfamiliar”, “Be Okay (With R3hab)”. I brani rispecchiano i gusti musicali della popstar inglese: la ballata acustica ‘She Isn’t You’ fa cenno alle boy band di vecchia scuola come N-sync, la title track ricorda le melodie accattivanti di ‘Sorry’ di Bieber , mentre ‘ME BECAUSE OF YOU’ mette in mostra un musicista che sta veramente entrando in sintonia con se stesso.

HRVY ha già venduto 20.000 biglietti per il suo prossimo World Tour che è stato riprogrammato e che include le date nel Regno Unito, Europa, Stati Uniti, Asia e Australia. A soli 21 anni, HRVY è già una star globale: ha fan in tutto il mondo e ha collaborato con vari artisti, quali il supergruppo coreano NCT Dream, con il DJ e produttore Matoma, Seeb e i Goodboys e con la cantante spagnola di origine cubana Malú Trevejo.

Can Anybody Hear Me? Standard Tracklist:

1. NEVERMIND

2. Can Anybody Hear Me?

3. Million Ways

4. ME BECAUSE OF YOU

5. I Miss Myself (NOTD & HRVY)

6. Personal

7. She Isn’t You

8. Told You So

9. LND 2 LA

10. I Wish You Were Here

11. Talk To You

12. Don’t Need Your Love – Acoustic

13. Hasta Luego (HRVY & Malu Trevejo)

Can Anybody Hear Me? Deluxe Tracklist:

1. NEVERMIND

2. Can Anybody Hear Me?

3. Million Ways

4. ME BECAUSE OF YOU

5. I Miss Myself

6. Personal

7. She Isn’t You

8. Told You So

9. LND 2 LA

10. I Wish You Were Here

11. That’s How It’s Gonna Be

12. Talk To You

13. Don’t Need Your Love – Acoustic

14. Hasta Luego

15. Somebody

16. Younger

17. Be Okay (With R3hab)

18. Unfamiliar

19. Good Vibes (With Matoma)