Giulianello di Cori, la viabilità estiva

Con ordinanza n. 55 del Comando della Polizia Locale di Cori, sulla base della delibera di Giunta Municipale n. 100, sono state disposte modifiche alla circolazione stradale nel centro abitato di Giulianello, in vigore dal 25 Luglio al 15 Settembre.

È stata innanzitutto istituita un’isola pedonale lungo Via Vittorio Emanuele II, partendo dal Tabaccaio fino all’incrocio con Largo San Giuliano Martire, dal lunedì al sabato, dalle ore 20:00 alle ore 24:00; la domenica, dalle ore 18:00 alle ore 24:00.

Inoltre è stato introdotto il divieto di transito ai ciclomotori, motocicli e quadricicli (quad) su Piazza Umberto I, Via Vittorio Emanuele II, Via Giuseppe Garibaldi e Via Macchiavelli, tutti i giorni, dalle ore 19:00 alle ore 24:00.

La sosta sarà consentita esclusivamente ai residenti muniti di permesso, ai quali non è però consentito il transito o lo spostamento dei veicoli per tutta la durata dell’orario di istituzione dell’isola pedonale.

“Un’altra azione che tende a creare spazi che possano permettere ai cittadini di stare in tranquillità senza il pericolo e il rumore del transito degli autoveicoli. Piccole azioni che possono migliorare la qualità della vita in queste giornate di estate” – spiega il Sindaco Mauro De Lillis.

—