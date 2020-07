Giorgio Galbiati protagonista di Edicola Invesco

L’influencer e Personal Trainer Online Giorgio Galbiati

è il protagonista della nuova puntata di Edicola Invesco

Insieme a lui si parlerà proprio del mondo degli influencer

Edicola Invesco è la serie podcast dedicata all’educazione finanziaria ideata e realizzata da Action Media LTD per la società indipendente di gestione degli investimenti Invesco

INFLUENCER: consigli, osservazioni e cambiamenti a proposito dei una delle professioni più nuove e “controverse” legate al mondo del web, in grado di creare e sovvertire i trend. È questa la tematica affrontata nel nuovo episodio di EDICOLA INVESCO, la serie podcast dedicata all’educazione finanziaria ideata e realizzata dalla media company Action Media Ltd per la società indipendente di gestione degli investimenti INVESCO.

Ospite della puntata di venerdì 24 luglio, è Personal Trainer e Fitness Influencer, Online coach GIORGIO GALBIATI, su Instagram gio_italfit: dopo un grave incidente in moto a 17 anni che gli ha cambiato la vita e con una promettente carriera avviata nel mondo dei Graphic Designer, Giorgio decide di mettersi in gioco e lasciare la sicurezza del contratto a tempo indeterminato per dedicare anima e corpo alla sua passione più grande, il fitness. Nel 2019 Giorgio corona il suo sogno e apre uno studio privato a Monza: ecco quindi che arrivano i primi clienti, le prime persone che si fidano di lui come personal trainer di corpo e mente.

In parallelo Giorgio intuisce l’importanza di creare una community digitale, con cui condividere la sua quotidianità, con l’obiettivo di “motivare le persone a raggiungere il loro obiettivo con costanza e dedizione proprio come ho fatto io sia nella vita che nella forma fisica”.

Insieme a lui, nel corso della puntata, si parlerà della particolarità del suo percorso di vita, di com’è diventato un’influencer, dei consigli che vorrebbe dare a un ragazzo che vorrebbe intraprendere un percorso vicino a quello da lui intrapreso, dell’importanza educativa che potrebbero avere figure “influenti” come la sua e si cercherà di rispondere anche all’annosa domanda “ma quella dell’influencer è una professione a tutti gli effetti?”.

È possibile ascoltare la puntata ai link:

https://www.spreaker.com/user/invesco/a-proposito-di-influencer-ep-23

https://open.spotify.com/episode/45hAOPU8y3qizqZC7If12l

Nella serie, nata con l’obiettivo di rendere semplice e accessibile al pubblico dei risparmiatori anche un linguaggio spesso considerato molto tecnico e complesso come quello dell’investimento finanziario, si alternano settimanalmente temi di attualità e temi prettamente finanziari.

Le puntate di EDICOLA INVESCO sono disponibili ai link:

https://www.spreaker.com/show/edicola-invesco

https://open.spotify.com/show/4JDL7YNCCo9Y8xJeypirdl