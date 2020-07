In prossimità alla tradizionale festa patronale di Sant’Eusebio, primo vescovo di Vercelli, la Bieffepi Consulenze Eventi e Manifestazioni, in collaborazione con l’Associazione Arte in Scena e le guide turistiche di Vercelli propone un percorso di visita della città, arricchito da emozionanti pieces teatrali, liberamente ispirate alle declamazioni del Sommo Poeta.

Vi accompagneremo in alcuni luoghi simbolo della città, alla scoperta di personaggi, curiosità e leggende che incarnano i sette vizi capitali suggeriti da Dante: superbia,avarizia, lussuria, invidia, accidia, ira e gola.

Un viaggio tra i monumenti del capoluogo cittadino, le epigrafi, gli sguardi indiscreti di busti qua e là dislocati; il tutto unito in un’armonica esperienza che combina storia, turismo, cultura ed espressioni visive.

Il tour, in programma sabato 1 agosto, prevede un solo turno, con inizio alle 18.30 presso la Cattedrale cittadina e prosecuzione verso il centro storico: 90 minuti per scoprire e riscoprire quanto Dante sia presente a Vercelli!

Per partecipare è richiesta l’iscrizione obbligatoria, in quanto l’esperienza verrà attivata solo al raggiungimento di un minimo numero di partecipanti.

Maggiori dettagli ed informazioni

direttamente alla pagina web https://www.bieffepi.com/prossimi-eventi/ludovisite/dante-riscopre-vercelli

oppure contattando

via email info@bieffepi.com

telefonicamente (3494007604).

‍Dante riscopre Vercelli

Un’insolita passeggiata nel cuore del centro storico vercellese. Vi accompagneremo in alcuni luoghi simbolo della città, alla scoperta di personaggi, curiosità e leggende che incarnano i sette vizi capitali suggeriti dal Sommo Poeta.

Inizio evento

01-Ago-2020 18:30

Costo

€15,00

Iscrizione singola Iscrizione di gruppo