“Da domani” – Chili Giaguaro

Si intitola “DA DOMANI” ed è il nuovo singolo dei CHILI GIAGUARO, duo di rapper e produttori pugliesi scesi in campo per gareggiare nell’annuale gara al tormentone dell’estate portando in tutta Italia il loro sound salentino, un misto di reggae e pop italiano rivisto in chiave Chili Giaguaro.

“DA DOMANI” (Virgin Records/Universal Music Italia), disponibile in tutti gli store digitali e per la programmazione radiofonica, è arrivato per aggiungere un po’ di freschezza a questa estate 2020 grazie anche a due fuoriclasse come Bianca Atzei, tra le voci più amate del nostro paese, e MICHAEL FRANTI, l’artista americano che in Italia ha portato al successo il singolo “The Sound Of Sunshine” con Jovanotti (https://youtu.be/HyNHz6SYx-0) e “è tardi” con Caparezza (https://youtu.be/2jHj620Srgke) si è sempre distinto per il suo sound del buon umore e il suo impegno in campagne dedicate all’ambiente e al sociale.

Il brano di Chili Guerrero (voce) e bentornado (basi) è accompagnato da un video disponibile ora online su https://youtu.be/JBMaexySK50 che unisce tutti gli ingredienti di questa strana estate (“La tele raccomanda di non uscire”): da una parte Bianca Atzei bloccata a Milano costretta a prendere il sole sul terrazzo sognando di partire (“l’estate alle porte e non ho neanche il passaporto e non lo so tu dove sei”) dall’altra i Chili Giaguaro immersi nell’atmosfera festaiola del Chili Mansion Party nella loro amata Puglia.

Il tocco dello chef è l’arrivo di Michael Franti, un vero e proprio guru di questa summer vibe che con il suo modo unico di cantare e di vivere la vita era l’ingrediente mancante per questa canzone.

Franti infatti riassume bene lo spirito di questa estate (“Ain’t Gonna waste no time, waiting for the phone to ring, I’d rather have the sunshine, i’m alive so wake up!”) e la volontà di lanciare messaggi ancor più positivi del solito cercando di godersi finalmente questa estate lasciando da parte il passato.