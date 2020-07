Comunicato di apertura 10 luglio – Milano Serravalle

A seguito dell’avanzamento dei lavori di riqualifica del Raccordo Autostradale A52-S.P. 46, si comunica l’apertura al traffico provvisoria in configurazione di cantiere, del ramo di svincolo di Bollate/Cormano in direzione S.S. 33 Rho, secondo le modalità nel seguito specificate (Rif. Ordinanza n.206_2020):

RACCORDO AUTOSTRADALE A52-S.P. 46

Per lavori di riqualifica e potenziamento della ex S.P.46 Rho-Monza:

    Dalle ore 14:00 di Martedì 14 Luglio 2020 alle ore 6:00 di Domenica 28 Febbraio 2021, verrà aperto provvisoriamente al traffico il ramo di svincolo in entrata da Bollate/Cormano (km 4+250) per carreggiata nord (direzione S.S. 33 Rho).