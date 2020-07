“LEGENDS NEVER DIE” il disco postumo di JUICE WRLD è stato il disco più ascoltato in America su Spotify nelle prime 24 ore di uscita. Ma non solo: parlando di dischi pubblicati dopo la scomparsa di un artista, l’album postumo di JUICE WRLD è l’album più ascoltato al mondo dopo quello di Micheal Jackson.

“LEGENDS NEVER DIE” contiene 21 canzoni nella versione digitale che rappresentano al meglio la sua musica tra cui il nuovo singolo in radio e in digitale “Come & Go” con Marshmello (https://youtu.be/Dxm3cHrKcbA) che ha raccontato così la collaborazione: “Juice WRLD è stata una delle persone più talentuose che io abbia mai incontrato. Eravamo costantemente in sintonia quando lavoravamo alla musica e il tempo che abbiamo passato insieme è stato uno dei più divertenti della mia intera vita. Essere in questo disco e poter mostrare al mondo cosa abbiamo fatto insieme significa molto per me. Eri davvero una persona meravigliosa e mi manchi ogni giorno. Vivrai per sempre attraverso la tua musica.”