Bollate: “Voci in piazza”

Si terrà giovedì 16 luglio al Giardino dei Giusti di via Perlasca, alle ore 21, il primo appuntamento con la rassegna musicale Voci in piazza – Cantando sotto le stelle, un progetto musicale già sperimentato con successo lo scorso anno che porterà la musica in quattro diverse piazze della città tra luglio e settembre.

I musicisti Antonio Elia, chitarra e voce, Andrea Bisceglie, sax e voce, Michele Montanaro, contrabbasso e Paolo Tasca, fisarmonica , ci accompagneranno in un viaggio tra musica e parole entrate a far parte della nostra vita, facendoci ritrovare il piacere del cantare insieme, in tutta sicurezza.

L’ingresso è libero ma la prenotazione è obbligatoria e va effettuata inviando una mail a cultura@comune.bollate.mi.it indicando i nominativi dei partecipanti e di eventuali gruppi di congiunti, dichiarando che in base alle disposizioni vigenti tali persone non sono soggette a distanziamento.

Ecco tutti gli appuntamenti:

Giovedì 16 luglio – Bollate, Giardino dei Giusti di via Perlasca

Giovedì 23 luglio – Cassina Nuova via Madonna, ang. Via Pace

Giovedì 3 settembre – Cascina del Sole Piazza Umberto Terracini

Giovedì 10 settembre – Bollate, Parco EXPO