Dopo la pubblicazione del nuovo singolo a giugno,

Antonio Palumbo presenta il video “Tutto qui”

A distanza di un mese dalla pubblicazione del nuovo singolo, Antonio Palumbo presenta il video di “Tutto Qui”. Il brano arriva a un anno dalla pubblicazione dell’EP “How Fast We Live” ed è stato per Antonio Palumbo un ritorno alla lingua italiana nei testi. “Tutto Qui”, uscito il 17 giugno, è un brano estivo ma dal sapore nostalgico, vintage, e il video raffigura perfettamente lo stato d’animo di Antonio attraverso una carrellata di immagini della sua infanzia al mare, in Calabria, con la famiglia.

“Quando ho pensato a un video per “tutto qui” eravamo in pieno lockdown, mi serviva un’idea semplice da realizzare e mi è venuto spontaneo utilizzare le mie vecchie foto del mare,” racconta Antonio Palumbo.

“Mio padre stava male, e credo di aver inconsciamente intrapreso questo viaggio nelle mie origini proprio per fare un omaggio a lui, che tanto desiderava tornare in quei posti e che aveva scattato molte di queste immagini. Le cose sono precipitate in fretta, è uscito il brano e mio padre si è aggravato, e dopo qualche settimana se n’è andato. Non è riuscito a tornare in quei posti, non sono riuscito a fargli vedere il video.

Quindi glielo dedico: ciao papà, passeggerò tra le barche dei pescatori di Palizzi pensando a te.”

more on Antonio Palumbo:

Facebook – Instagram