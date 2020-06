Villabanks, online videoclip “Summer Drip”

Villabanks

È online da lunedì 29 giugno il videoclip ufficiale di “Summer Drip”

https://youtu.be/E5xpm7ai2p8

Il nuovo inedito che anticipa il prossimo disco “El Puto Mundo” in uscita a settembre 2020

Il brano vede la produzione di Linch e Fri2

Milano – È online il videoclip ufficiale di “Summer Drip” (Virgin Records – Universal Music Italia), il nuovo singolo di Villabanks.

VILLABANKS è il protagonista indiscusso del videoclip, in cui si alternano immagini che lo ritraggono in contesti differenti, tutti accomunati dall’intenzione del rapper di esprimere la voglia di divertirsi e di godersi i lussi, i privilegi e i piaceri che la vita può offrire. Il fil rouge che lega le diverse situazioni, in cui l’artista si inserisce con sicurezza e disinvoltura, è l’acqua, che scorre sui marciapiedi e sgorga dalle fontane di Piazza Navona, che scende lenta dai rubinetti e che acquisisce a poco a poco le sembianze di un flusso ipnotico, che danza intorno al rapper al ritmo della sua musica, contribuendo a creare un’atmosfera quasi surreale e onirica.

“Summer Drip” mostra ancora una volta l’innata capacità di VILLABANKS di destreggiarsi tra sonorità provenienti dal mondo e dai luoghi in cui ha vissuto e di attingere creativamente all’hip hop internazionale conferendo alla sua musica un sapore d’oltreoceano. Il sound da cui il singolo, cantato interamente in inglese, è contraddistinto e come sempre chiaro e riconoscibile, tipico dello stile musicale con cui l’artista si è imposto nel panorama rap contemporaneo e si è confermato come uno dei rapper più apprezzati e interessanti del momento.

La produzione del singolo è affidata a Linch, che affianca VILLABANKS fin dagli inizi, e Fri2. Il videoclip di “Summer Drip”, inoltre, è il primo pubblicato dall’artista dopo quello di “Jasmine”, uscito a gennaio 2020.

Il rapper dimostra di essere un’artista dalla grande prolificità, pubblicando un nuovo inedito a poche settimane dall’uscita del singolo “Plastica” e a distanza di poco meno di due mesi dal brano “Zero Amour”, entrambi prodotti da Linch e Reizon con il contributo, come additional producer, di Tommaso Colliva. VILLABANKS ha così scelto di regalare ai suoi fan un’anteprima del suo prossimo progetto discografico “EL PUTO MUNDO”, la cui pubblicazione è prevista per settembre 2020.

VILLABANKS, entrato nel roster Virgin Records, ha da poco ripubblicato “QUANTO MANCA”, il suo secondo disco ufficiale per la sua nuova etichetta, con cui ha già collezionato quasi 9 milioni di stream su Spotify. L’album è uscito a gennaio 2020 e si compone 10 tracce tra cui “Caribe”, con 3,7 milioni di stream, e “Avatar”, pubblicato il 6 marzo su YouTube in un’intensa versione chitarra e voce (https://www.youtube.com/watch?v=U1_5rodO4DY).

“QUANTO MANCA” arriva dopo il successo di “NON LO SO”, oltre 23 milioni di stream su spotify, il suo primo progetto discografico uscito a settembre 2019 e contenente 10 tracce. Tra queste, “Candy”, certificata disco d’oro, rimasta in Top50 per più di 4 mesi e ad ora ancora ben salda in Top200 con oltre 15 milioni di stream su Spotify e più di 6 milioni di views su YouTube. I due dischi ufficiali del rapper contano circa 33 milioni di stream e oltre 10 milioni di views su YouTube.

VILLABANKS, classe 2000, è un’artista dalla penna affilata, da indipendente si è fatto strada facendosi notare dal grande pubblico collezionando un successo dopo l’altro fino ad arrivare alla firma con una major. L’artista racconta la realtà in maniera cruda e diretta, senza mezzi termini, affrontando i temi del quotidiano con un’impronta tutta sua e sonorità particolari, scrivendo in italiano, inglese e francese.

É cresciuto spostandosi in varie città d’Europa. Ha iniziato a dedicarsi completamente alla musica all’età di 15 anni. Dopo una serie di mixtape autoprodotti e diversi singoli pubblicati sui canali di streaming e digital store, nel 2019 pubblica “NON LO SO”, il suo primo album ufficiale. Interamente prodotto dal socio e amico Linch, il disco è trascinato dal successo virale di “Candy”, già certificato Disco d’Oro, diventando uno dei singoli più presenti su Tik Tok. VILLABANKS unisce nella propria musica influenze sonore diverse, dovute ai suoi spostamenti durante l’adolescenza, destreggiandosi con testi, scritti e rappati, in più lingue. I brani, emotivi e personali, raccontano in maniera sincera la realtà dell’artista, che si confessa agli ascoltatori senza filtri. Oltre al brano che lo ha reso virale, colleziona svariati brani che superano il milione di ascolti e sono solo una parte dell’identità musicale del rapper, che si muove con naturalezza da produzioni latineggianti a beat più cupi e crudi, riuscendo a raccontare con coerenza tanto i lati più spensierati e divertenti della sua vita quanto quelli più impegnativi e personali, dimostrandosi completo sotto tutti i punti di vista. Ad oggi conta oltre 670.000 ascoltatori mensili su Spotify.

Ascolta “Summer Drip”

https://lnk.to/summerdrip

Segui VillaBanks

https://www.instagram.com/villabanks/