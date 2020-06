“Sabato Sera” il nuovo singolo di Peter White

Peter White

Esce venerdì 5 giugno in radio e in digitale il nuovo singolo Sabato Sera feat. Gemello

“Tu sei calma come quei paesini inglesi con le case a schiera

che alle sette già chiudono i bar

io che sono incasinato come Roma nei sabato sera

che si spegne ma non dorme mai”

Da venerdì 5 giugno sarà in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme digitali “Sabato sera” (Sony Music Italy), il nuovo singolo di Peter White feat. Gemello, già disponibile in presave e preorder.

L’artista mostra ancora una volta la capacità di destreggiarsi tra stili e sonorità differenti, dando vita a una musica che attinge creativamente al mondo urban e a quello cantautorale. “Sabato sera” si presenta come un brano intenso e romantico, in cui spicca l’innata abilità di Peter White di esprimere emozioni e sentimenti attraverso metafore chiare e immediate, che si susseguono nella mente dell’ascoltatore come se fossero le immagini di un film.

Il brano vede il cantautore collaborare per la prima volta con il rapper Gemello, la cui stima e amicizia reciproca nasce in maniera del tutto casuale.

“Io e Andrea (Gemello) ci siamo conosciuti per caso, proprio un sabato sera. – racconta Peter White – Io stavo per iniziare il mio live, lui passeggiava quando ha notato la fila di persone che aspettavano di entrare.

“Scusa chi suona stasera?” ha chiesto a dei ragazzi in fila.

“Peter White!” gli hanno risposto.

Mi ha confessato che con quel nome pensava fossi un cantautore di Atlanta, così incuriosito, si è sentito una canzone nel parcheggio del locale e poi ha deciso di entrare. Un anno dopo esce ‘Sabato sera’, forse il lasso di tempo più emblematico della settimana, capace di trasformarsi dalla calma di un paesino inglese con le case a schiera, al caos di Roma che sembra non dormire mai”.

Peter White

Nato a Roma nel febbraio del 1996, Pietro Bianchi, in arte Peter White ha sempre amato scrivere, soffermandosi su sensazioni e scene che vede, sente ma, soprattutto, vive. “In questo mondo dove ormai tutto va categorizzato ed etichettato”, con la sua musica Peter “si sente fuori da tutto”. La sua grande passione è il cantautorato. Nelle sue esperienze musicali tenta di riecheggiare questo mondo mischiandolo con il pop e il rap. I testi raccontano esperienze e vissuti dove tutti possono provare sensazioni personali: dalle descrizioni di un amore particolare ad episodi comuni della quotidianità. Tra i singoli maggiormente apprezzati spicca “Narghilè”, uscito come singolo nel 2018, che ad oggi conta quasi 13 milioni su Spotify.

Il 24 aprile 2019 Peter White esordisce con il suo primo album “Primo appuntamento”, anticipato da cinque singoli ufficiali e prodotto dai fedelissimi produttori Niagara e Polare. Dopo un’estate trascorsa in tour in tutta Italia, il 21 febbraio 2020 torna sulle scene per regalare ai suoi fan il singolo “Poker”, in cui racconta la vita quotidiana dell’artista attraverso la metafora del gioco d’azzardo.

