Estate in Valchiavenna tra trekking, gusto e natura

Abbracciata dalle Alpi lombarde, la Valchiavenna è pronta ad accogliere i turisti con esperienze uniche adatte a ogni passione

Dopo il lungo periodo di lockdown, la voglia di concedersi qualche giorno di relax, magari immersi nella natura e lontano dai classici circuiti turistici, si fa sentire sempre di più. Nonostante alcune frontiere siano ancore chiuse e permanga la paura di un possibile ritorno di contagio, gli italiani sembrano intenzionati a non rinunciare alle tante desiderate ferie estive. A confermarlo è la ricerca condotta da Quorum/You Trend per Wonderful Italy dove si afferma che una persona su due ha già deciso di andare in ferie, mentre un altro 25% ci sta riflettendo proprio in questi giorni.

Circondata da una natura rigogliosa, con vedute panoramiche e piccoli borghi che raccontano la storia della valle, la Valchiavenna, all’ombra delle Alpi lombarde, è pronta a ripartire e accogliere i turisti in totale sicurezza.

Per proporre ai suoi ospiti la possibilità di scoprire gli scorci migliori di questa valle e la sua offerta a 360°, la Valchiavenna ha elaborato quattro pacchetti che permettono di vivere esperienze uniche e toccare con mano tutto ciò che di meglio ha, dall’enogastronomia ai percorsi pensati per le famiglie fino a lunghe passeggiate tra gli antichi borghi valchiavennaschi.

1) A spasso tra i borghi

“A spasso tra i borghi” è un vero e proprio invito a concedersi una vacanza slow, a ritmo con la natura circondati solamente da pace e storia. Il pacchetto propone un percorso ad anello adatto a tutti i tipi di passi, dove i turisti potranno vivere una autentica full immersion nella natura e nei borghi tipici della valle, come Pianazzola, Savogno e Uschione.

Il pacchetto prevede:

– 3 pernottamenti in camera doppia, con colazione, nelle località di Pianazzola/Savogno/Uschione

– 3 Packet Lunch forniti dalle strutture ospitanti

– Documentazione specifica (carta trekking e informazioni utili)

– Ingresso a: Mulino di Bottonera o Parco botanico Paradiso, Palazzo Vertemate Franchi

Prezzo per persona: € 240,00

2) Estate a colori in Valchiavenna

Montagna e divertimento sono il binomio perfetto per tutte quelle famiglie che desiderano trascorrere momenti spensierati circondati dal fascino della natura. Con il pacchetto “Estate a colori in Valchiavenna”, genitori e ragazzi avranno l’occasione di scoprire la Valchiavenna a ritmo slow, senza però rinunciare al divertimento e all’attività: dal MUVIS al noleggio delle city bike fino ai giardini sul fiume Mera con piscina panoramica, gioia e relax vanno di pari passo in Valchiavenna.

Il pacchetto prevede:

• 2 pernottamenti in hotel*** a Campodolcino

con trattamento di mezza pensione (bevande escluse)

• Packet lunch per il giorno successivo

• Ingresso e Kit gioco Mandala presso museo MUVIS, Campodolcino

2 pernottamenti in hotel ***a Piuro

con trattamento di mezza pensione (bevande escluse)

• accesso al Giardino sul fiume Mera con piscina panoramica e zona solarium incluso

noleggio biciclette CityBike muscolari (incluso, su disponibilità)

(Spa e noleggio bici elettriche extra, a pagamento).

• Packet lunch per il giorno successivo

• Ingresso a Palazzo Vertemate Franchi, Piuro

Prezzo per persona: a partire da € 300,00

Proposta valida nei mesi di luglio, agosto, inizio settembre 2020

3) Via Spluga con gusto

La Valchiavenna è una valle in grado di rispondere alle diverse passioni dei suoi ospiti, perfetta per gli amanti delle attività sportive, del relax ma non solo. Grazie al pacchetto “Via Spluga con gusto” i turisti scopriranno come, in questa valle, trekking faccia rima con gusto e potranno addentrarsi nella magia della Via Spluga tra crotti, ristoranti tipici e piatti della tradizione valchiavennasca.

Il pacchetto prevede:

– 3 pernottamenti in hotel categ. A con colazione (Montespluga/Isola/Chiavenna)

– 3 cene gourmet

– n. 1 Degustazione vini

– 2 Packet Lunch forniti dagli hotel ospitanti

– Trasporto bagagli da hotel a hotel

– Documentazione specifica (carta trekking e informazioni utili)

– Ingresso a: Museo della Via Spluga e della Val San Giacomo, Mulino di Bottonera o Parco botanico Paradiso, Palazzo Vertemate Franchi

– Gadget via Spluga

Prezzo per persona: a partire da € 360,00

4) Via Spluga Slow

In questo periodo ci siamo accorti che il nostro bel paese cela moltissimi luoghi di rara bellezza e ora più che mai è giunto il momento di concedersi qualche giorno di relax per poterli esplorare. La Via Spluga, il percorso escursionistico-culturale al confine tra Svizzera e Italia, è uno di questi luoghi: il cammino si sviluppa da Chiavenna a Thusis, in Svizzera, e attraversa boschi, laghi e vedute mozzafiato. Con il pacchetto “Via Spluga slow” i turisti potranno godersi un assaggio della Via Spluga e stupirsi di fronte ad alcuni passaggi iconici della Via come la Gola del Cardinello.

Il pacchetto prevede:

– 3 pernottamenti in camera doppia, con colazione

– 2 Packet Lunch forniti dagli hotel ospitanti

– Trasporto bagagli da hotel a hotel

– Documentazione specifica (carta trekking e informazioni utili)

– Ingresso a: Museo della Via Spluga e della Val San Giacomo, Mulino di Bottonera o Parco botanico Paradiso, Palazzo Vertemate Franchi

– Gadget via Spluga

Prezzo a persona: a partire da € 240,00

La Valchiavenna ha fin da subito affiancato la popolazione e le realtà della sua valle con “Valchiavenna, una valle sicura”, un programma lanciato durante i mesi di lockdown che intende promuovere la Valchiavenna come luogo dove la sicurezza di ogni individuo è al primo posto. Il progetto si è articolato in vari step: durante la prima fase sono stati informati e formati i cittadini e tutta la popolazione sulle nuove norme di igiene e comportamentali. Successivamente, sono state messe in sicurezza le attività economiche, sono stati sanificati gli ambienti di lavoro e sono stati formati gli operatori per permettere loro di gestire le varie situazioni in maniera ottimale. Inoltre, le diverse realtà hanno potuto certificarsi “Valchiavenna, una valle sicura” e promuoversi quindi con un marchio che ne certifica la sicurezza.

L’obiettivo finale è quello di diffondere un senso di attenzione e consapevolezza, ciò che circonda cittadini e turisti è un ambiente sicuro perché risultato di norme e regole che sono state condivise e validate.