Emanuele Patti: “Chioschi Estivi”

Da venerdì 26 giugno, è disponibile sulle piattaforme streaming e in digital download “CHIOSCHI ESTIVI”, il nuovo singolo del cantautore milanese EMANUELE PATTI (https://EmanuelePatti.lnk.to/ChioschiEstivi).

«”Chioschi estivi” è una canzone che è nata in una mattina uguale a tante altre. –dichiara Emanuele Patti – L’ho scritta nella mia testa mentre passeggiavo con il mio cane e mi guardavo intorno. Baggio, il mio quartiere, mi dà sempre molti spunti interessanti: è una zona di Milano in cui convivono molte culture diverse e questo genera una bella energia».

In “Chioschi estivi” Emanuele Patti tratta il tema della diversità, indagando sulla voglia di affrontare e superare la paura che spesso si ha dei cambiamenti che avvengono dentro ogni persona e nella società e nel mondo circostante. Con il suo nuovo singolo registrato presso il Mobsound Studio di Milano, il cantautore milanese cerca di raccontare l’amore in ogni sua sfaccettatura, fino a concepirlo nel suo senso più ampio, ovvero con un sentimento che unisce tutti.

In merito al videoclip di “Chioschi estivi”, Emanuele Patti spiega «La scelta di ambientare il video davanti al vecchio Bar Tabacchi nel quartiere Baggio è dovuta al fatto che si tratta di un luogo a cui mi sento molto legato, non solo perché si trova a pochi passi da casa mia, ma anche per il valore storico, il fascino e l’impronta “vecchia Milano” che quel bar ha ancora oggi».