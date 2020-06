Daryl Zed N. 5. Cerchio Chiuso

Si rinnova anche a giugno l’appuntamento per il Cacciatore di Mostri nato dalla penna di Tiziano Sclavi. Arriva infatti in fumetteria il quinto episodio della miniserie a colori di Daryl Zed. Soggetto e sceneggiatura sono sempre di Tito Faraci, mentre i disegni sono in questo caso opera di Werther Dell’Edera, che firma anche la copertina.

Protagonisti dell’episodio due mortali esseri alieni dalla pelle a scaglie, conosciuti come rettiliani, che si avventano a sorpresa su Daryl Zed. Quando il Nostro contrattacca, i due si rifugiano in un’antica villa, dove lo attende una terribile scoperta…

Anche in quest’avventura la colorazione “pop” è opera di Sergio Algozzino.