Bettarini Junior in Love

Milano, 23 giugno – Niccolo Bettarini, figlio di Stefano e Simona

Ventura, come rivela Giornalettismo, ha una nuova compagna

ufficiale. Lei si chiama Valeria (nota sul web come “Valeficent”, più

grande di pochi anni di Nick, e la scintilla tra i due è scattata durante

“Il Collegio off” dove entrambi erano conduttori dello spin off digital

del programma in onda su Raidue. Sul set è scattato l’amore che i due

custodiscono gelosamente anche se poco tempo fa si sono goduti un

weekend d’amore in Versilia pensando di passare inosservati tra

coccole e carezze.

In bocca al lupo alla giovane coppia. Come rivela Giornalettismo

mamma Simona Ventura ha già conosciuto la fidanzata di suo figlio.

Prossimo passo la convivenza?

Maggiori informazioni sul sito Giornalettismo.com al seguente link:

https://www.giornalettismo.com/niccolo-bettarini-valeficient-nuovafidanzata/