JP Cooper: “Little Bit Of Love”

“Little Bit Of Love” è il nuovo singolo di JP Cooper dall’8 maggio su tutte le piattaforme digitali. Il brano, caratterizzato dai ritmi soul ed elettronici, parla della solitudine e dell’importanza di essere presenti con un poco di amore per gli altri nei momenti difficili. “Little bit of love” è un vero e proprio inno che ci accompagnerà fino all’estate.

“La canzone dice tutto… A volte ognuno di noi ha bisogno di un po’ d’amore” – precisa JP Cooper – “Ho scritto questo brano più di un anno fa e volevo pubblicarlo più avanti. Ora invece dopo tutto quello che è successo nel mondo è il momento giusto per ascoltarlo. Quindi ecco per tutti voi ‘Little Bit Of Love'”. Il nuovo singolo segue i recenti brani, “The Reason Why”, in collaborazione con Stefflon Don e Banx & Ranx, e “In These Arms”.

JP Cooper ha firmato ben due singoli della Top Ten britannica: il brano scritto e interpretato insieme a Jonas Blue, “Perfect Strangers”, e “September Song”, hit radiofonica con più di 600 milioni di streaming in tutto il mondo.

JP Cooper ha già annunciato le date del tour autunnale:

Tuesday 27th October – Vilnius Loftas

Thursday 29th October – Helsinki Korjaamo

Saturday 31st October – Stockholm Vasateatern

Monday 2nd November – Oslo Rockefeller

Wednesday 4th November – Copenhagen Amager Bio

Thursday 5th November – Hamburg Gruenspan

Saturday 7th November – Munich Technikum

Monday 9th November – Vienna Grelle Forelle

Wednesday 11th November – Milan Santeria

Thursday 12th November – Zurich Mascotte

Sunday 15th November – Barcelona Razzmatazz 2

Monday 16th November – Madrid Sala Mon

Tuesday 17th November – Lisbon Aula Magna

Thursday 19th November – Paris Alhambra

Friday 20th November – Utrecht Tivolivrendenburg Ronda

Sunday 22nd November – Glasgow SWG3

Monday 23rd November – Nottingham Rock City

Tuesday 24th November – Manchester Albert Hall

Thursday 26th November – Birmingham Institute 1

Sunday 29th November – Bristol SWX

Monday 30th November – London O2 Academy Brixton