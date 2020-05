Idroscalo: continua la ripresa delle attività

E’ di ieri sera l’ultima ordinanza regionale che entrerà in vigore dal 1 giugno e che contiene importanti novità anche per il nostro Parco.

L’Idroscalo si è fatto trovare pronto: da oggi riapre l’area giochi per i più piccoli, il Villaggio del Bambino; da lunedì 1 giugno piscine, solarium e centri sportivi, dal 2 giugno anche il ristorante Le Jardin au bourd du lac, dal 6 giugno la balneazione gratuita in un’area delimitata in Riviera est.

Tutto in sicurezza come avvenuto fino ad oggi e nel rispetto delle prescrizioni vigenti.

“Sono contenta di aver restituito il Parco ai legittimi proprietari – ha dichiarato il Vicesindaca della Città metropolitana Arianna Censi – dal 18 maggio abbiamo accolto più di 75.000 cittadini, un numero davvero importante. La misurazione della temperatura, gli ingressi contingentati, le informazioni puntuali, li hanno fatti sentire sicuri e quindi hanno potuto vivere in serenità questo ritorno all’aria aperta”.

“La vera sfida è riuscire a far rispettare le regole facendo sentire le persone a loro agio – hanno confermato il Presidente Marco Francioso e tutto il Cda dell’Istituzione Idroscalo – siamo costantemente in contatto con Regione Lombardia, i Sindaci di Milano, Segrate e Peschiera, per gestire al meglio questo progressivo ritorno alla normalità. A breve presenteremo anche una ricca proposta di Centri estivi, che i nostri concessionari stanno perfezionando secondo le ultime disposizioni”.

“In queste ore stiamo lavorando intensamente per completare la riapertura, esattamente con lo stesso spirito con cui l’abbiamo iniziata – ha dichiarato la Direttrice Maria Cristina Pinoschi – in collaborazione con tutte le realtà attive nel Parco e con il prezioso aiuto dei volontari per arricchire l’offerta ma sempre in sicurezza”.

Quattro le principali novità:

Il VILLAGGIO DEL BAMBINO – un’area dedicata ai più piccoli e pensata per loro, giochi d’acqua, strutture e pavimentazioni sicure. Da sabato 30 maggio e tutti i giorni dalle 10 alle 19. Ingresso pedonale Maggiore, accesso presidiato e contingentato. E’ garantita la sanificazione quotidiana.

LE PISCINE. Riaprono da lunedì 1 giugno, entrambe, in Riviera est e ovest. Misurazione della temperatura in ingresso, accesso in acqua contingentato, braccialetto che consente di rientrare dopo una passeggiata nel parco, solarium con circa 200 lettini distanziati (riquadro tracciato sul prato con spray ecologici) sanificati dopo ogni cambio, così come gli spogliatoi e i bagni. Da lunedì a venerdì prenotabile dal sito.

LA BALNEAZIONE GRATUITA – da sabato 6 giugno si può fare il bagno nella zona delimitata da boe, presso la sponda est, sotto lo sguardo vigile dei bagnini della Federazione Italiana Nuoto, del Nucleo Sommozzatori della Polizia locale di Milano e del servizio di primo soccorso Areu.

I CENTRI SPORTIVI – da lunedi 1 giugno possono riaprire tutti, nel rispetto delle prescrizioni vigenti.

Si può praticare canoa, canottaggio, vela, nuoto in acque libere in corsia dedicata, kayak, tennis, equitazione, rugby, surf e wake, ecc. Tutte le informazioni sulle pagine di Asd IDROSCALO CLUB; CUS Milano; MARINAI d’Italia; LEGA NAVALE; WAKEPARADISE; Asd RUGBY MILANO; GIACCHE VERDI Onlus. E’ preferibile prendere contatti per la prenotazione.

Si pratica anche la pesca sportiva, nelle zone consentite e con distanziamento di almeno 2 metri per persona, in accordo con FIPSAS.

Lungo l’anello di 6.3 km che circonda il bacino si può camminare, correre, andare in bicicletta, con i pattini, con lo skate, sono aperte le aree cani (sia nel bosco, sia con accesso in acqua), sempre mantenendo una distanza di sicurezza.

Per una pausa, questi i PUNTI DI RISTORO:

Bar Chalet, Riviera est, chiosco con spiaggia in riva al lago. Noleggio lettini, barche e pedalò. Per informazioni e prenotazioni 3485902525

Beach bar Punta dell’Est, terrazza sul lago, spiaggia attrezzata e noleggio bici, canoe e kayak. Per informazioni e prenotazioni 3663613874

Kiosko ultima spiaggia, zona bosco. Noleggio lettini, area giochi e fitness. Per informazioni e prenotazioni 3663613874

La fattoria di Zio Alfredo, sul lungo lago riva ovest: caffetteria, panini, gelati, crepes, zucchero filato, frittelle, bibite. Per informazioni e prenotazioni 3388037827.

Le Jardin au bord du lac, dal 2 giugno. riva ovest. Ristorante con giardino. Per informazioni e prenotazioni 346 5415495

INFORMAZIONI UTILI

Obbligatorio l’uso della mascherina, dai 6 anni;

l’accesso al Parco avviene da ingressi pedonali e ciclabili con misurazione della temperatura e conteggio delle persone. Ingressi Riviera Est e Maggiore, dalle ore 7:30 alle ore 21:00; ingresso Testata Sud, dalle ore 8:30 alle ore 20:30;

E’ CONSENTITO: l’attività ludica e ricreativa; sdraiarsi nei prati per prendere il sole; l’uso degli skateboard, monopattini elettrici e biciclette, a velocità moderata (max 10 km/h), con scrupoloso rispetto di tutti i pedoni, transito sui percorsi tracciati e parcheggio nelle apposite rastrelliere; passeggiare con l’animale domestico e accedere alle aree cani

ATTIVITA’ DI CONTROLLO: viene effettuata dal personale di Polizia Metropolitana, Protezione Civile Città metropolitana di Milano, CCV Protezione Civile, Gruppo Sommozzatori, GEV, FIPSAS, Associazione Giacche Verdi, City angels, SICS (Scuola italiana cani salvamento), Arci Magnolia, con il supporto e il coordinamento del personale di Idroscalo.

INTERVENTI DI SANIFICAZIONE: previsto per i servizi igienici (n.2,3,4,5,6) e per le panchine

APERTE LE case dell’acqua e fontanelle

Queste modalità potranno subire modifiche in caso di nuove disposizione ministeriali, regionali o verificata l’impossibilità di ottenere comportamenti corretti da parte dell’utenza.

E’ attivo un forum con tutti i concessionari commerciali, sportivi e le realtà attive nel Parco per monitorare costantemente l’andamento e aggiornarsi tempestivamente.