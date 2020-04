Woodkid: “Goliath”

L’artista francese WOODKID è tornato.

È disponibile da oggi in tutti gli store digitali il nuovo singolo “GOLIATH”, brano che anticipa la pubblicazione del tanto atteso secondo disco.

Il video sarà visibile tra meno di due ore qui https://youtu.be/5tEfYvY3bAg.

7 anni dopo l’uscita dell’acclamato primo disco “THE GOLDEN AGE” (800K copie vendute nel mondo, certificate Platino in Francia e Germania, 200 show nel mondo e 2 nomination ai Grammy e un French music academy award solo per citare alcuni riconoscimenti), WOODKID ha deciso di rompere il silenzio pubblicando nuova musica.

“GOLIATH” è un poema epico che ci porta lontano e nel profondo delle forze olistiche con cui ognuno di noi deve lottare.

“It’s about scale, about toxicity. About these insane industrial machines that represent so well my fear and ambiguous attraction for human madness. Here is the world I have built around Goliath, a world where the dominated can defeat the gigantic, the unbeatable.”, says Yoann Lemoine”

Nel frattempo però WOODKID non è stato con le mani in mano ma ha portato avanti diverse attività creative collaborando con Nicolas Ghesquière di Louis Vuitton, JR del NYC Ballet, Sidi Larbi Cherkaoui e Jonas Cuaron per scrivere la colonna sonora orginale di “Desierto”.